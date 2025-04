Do którego oddziału należysz?

Każda osoba ubezpieczona jest przyporządkowana do oddziału wojewódzkiego NFZ. Czy czasowa zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą konieczność zmiany oddziału NFZ? Kim jest płatnik składek? Kto musi samodzielnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Przeczytaj: Przynależność do oddziału NFZ

Reklama

Przeprowadzka – co na to NFZ?

Osoba, która zmienia miejsce zamieszkania na stałe musi zmienić oddział Funduszu. W jaki sposób dokonują zmiany osoby ubezpieczone przez ZUS lub KRUS, a w jaki osoby ubezpieczone dobrowolnie czy prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą?

Przeczytaj: Kiedy zmieniamy przynależność do oddziału NFZ?

Jak rozpoznać przychodnię, która ma umowę z NFZ?

Każdy świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z NFZ musi w odpowiedni sposób oznakować budynek, w którym świadczone są usługi. Jakie informacje dla pacjentów powinny znajdować się w przychodni lub poradni?

Przeczytaj: Jak powinny być oznakowane przychodnie, poradnie i gabinety?

Świadczenia niefinansowane przez NFZ

Za jakie świadczenia zdrowotne, pomimo posiadanego ubezpieczenia musisz zapłacić? Niestety do usług zdrowotnych niefinansowanych przez Fundusz nie należą jedynie metody alternatywne, tj.: ozonoterapia, laseropunktura, akupresura czy zooterapia. Do długiej listy świadczeń niefinansowanych należą również niektóre metody diagnostyczne stosowane w szczególnych zakresach.

Zobacz: Wykaz niefinansowanych świadczeń

Reklama

Sanatorium z NFZ

Aby za wyjazd do sanatorium zapłacił NFZ, należy skompletować plik wyników badań. Jakie badania należy wykonać, aby móc udać się do sanatorium? Kto może wystawić skierowanie do sanatorium?

Przeczytaj: Sanatoria bez tajemnic – jak wyjechać na koszt NFZ?