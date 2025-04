Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Wyboru takiego można dokonać w poprzez złożenie deklaracji w placówce ochrony zdrowia. Bezpłatnej zmiany deklaracji można dokonać dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana jest już płatna.

Świadczenia POZ realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni). W przypadkach uzasadnionych medycznie mogą być również udzielane w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

W jakich godzinach można korzystać z POZ?

Świadczenia udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do głównej przychodni.

Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo punkt szczepień powinien być czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00.

Kiedy przyjmowani są pacjenci?

W przeważających przypadkach pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia, jednak:

• W chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie;

• przy kontynuacji leczenia;

• gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

