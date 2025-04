Kto jest uprawniony do dodatku dla samotnie wychowujących dziecko?

Uprawnieni są samotnie wychowujący dziecko matka lub ojciec, zaś poza rodzicami biologicznymi - opiekuni faktyczni lub prawni. Osoby te mogą ubiegać się o dodatek tylko wówczas, gdy w imieniu dziecka nie pobierają jednocześnie alimentów od jednego z rodziców dziecka, z następujących powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Przykładowo zatem, matka samotnie wychowująca dziecko i jednocześnie otrzymująca na dziecko alimenty od jego ojca, nie ma prawa do ubiegania się o dodatek. Nie można również ubiegać się o dodatek wtedy, gdy ojciec dziecka jest zobowiązany do płacenia alimentów, ale ich w rzeczywistości nie wypłaca, albo wówczas, gdy ojciec nie płaci alimentów, ponieważ matka dziecka nie wystąpiła w imieniu dziecka ze stosownym powództwem o alimenty.

Natomiast ma prawo do dodatku matka, która samotnie wychowuje dziecko, ponieważ jego ojciec zmarł, gdy ojciec dziecka jest nieznany (nie dotyczy to sytuacji, gdy wiemy, kto jest ojcem dziecka, ale nie znamy miejsca jego pobytu) albo gdy co prawda wniesiono powództwo o alimenty, ale zostało ono przez sąd oddalone.

Wyroki sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12 marca 2009 roku (sygn. akt: II SA/Sz 5/09) stwierdził, że jeżeli matka dziecka podjęła decyzję o odstąpieniu od dochodzenia od ojca dziecka świadczeń alimentacyjnych, to nie może uzyskać świadczeń rodzinnych, pomimo, iż z uwagi na stan zdrowia ojca dziecka faktycznie sama wychowuje dziecko.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 roku (sygn. akt: II SA/Ke 696/08) podkreślił, że nie można przyjąć, że ojciec dziecka jest nieznany wówczas, gdy nie wiadomo gdzie przebywa, jest pozbawiony praw rodzicielskich i nie ma z nim kontaktu. Nie zachodzi taka sytuacja także wówczas, gdy sąd wyrokiem ustala ojcostwo. Przesłanka ta jest spełniona tylko w przypadku, gdy zachodzi brak możliwości określenia osoby ojca.

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 października 2010 roku (sygn. akt: II SA/Ol 782/10) wynika nadto, że dla ustalenia, czy w stosunku do dziecka pochodzących z małżeństwa matka jest osobą samotnie wychowującą dziecko, nie ma znaczenia fakt, że faktycznie wychowuje ona dziecko wspólnie z konkubentem. Jeśli zatem ojciec dziecka zmarł lub powództwo o alimenty w stosunku do niego zostało oddalone, to choćby matka wychowywała dziecko wspólnie z obecnym konkubentem, w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek jej się należy.

Można tu jedynie zasygnalizować, że rząd planuje zmienić obecne brzmienie ustawy i przed przyznaniem dodatku badać, czy uprawniony do dodatku faktycznie wychowuje dziecko sam, czy ktoś mu w tym pomaga (np. konkubent, rodzice).

Wysokość dodatku

Obecnie wysokość dodatku wynosi 170 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

