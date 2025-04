Uzupełnij kartę wypadku

Wówczas wszystkie okoliczności i ustalenia dotyczące samego wypadku (takie jak jego przyczyny, miejsce, czas zdarzenia) zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dla ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, kartę taką wypełnia pracodawca, natomiast dla pozostałych ubezpieczonych będzie to podmiot wskazany w art. 5 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kartę sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach – jeden dla poszkodowanego, drugi dla dokumentacji powypadkowej.

Jakie zdarzenie podchodzi pod wypadek w drodze do i z pracy?

Samo uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,

informacji oraz dowodów , które pochodzą od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub które udzieliły poszkodowanemu pomocy,

, które pochodzą od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub które udzieliły poszkodowanemu pomocy, konkretnych ustaleń podmiotu sporządzającego kart ę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Sama definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy została zawarta w art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jeśli droga do pracy została przerwana

Uważa się także, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

