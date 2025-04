Zakażenie wirusem HIV w pracy

Osoby wykonujące niektóre zawody są szczególnie narażone na zakażenie nie tylko wirusem HIV, ale także zapalaniem wątroby typu B lub C. Jakie to zawody i w jaki sposób może dojść do zarażenia? Czy ryzyko zakażenia się w pracy wirusem HIV jest duże? Co robić, gdy dojdzie już do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji?