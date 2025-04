Zanim pójdziesz do lekarza rodzinnego

Wybierając się na wizytę do lekarza rodzinnego pamiętajmy, by zabrać ze sobą ważny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

O tym, jakie kroki powinien przedsięwziąć pacjent udając się do lekarza POZ, przeczytacie Państwo w krótkim poradniku. Odpowiemy w nim na pytania: jakie informacje mogą być cenne dla Twojego lekarza; kiedy warto korzystać z badań profilaktycznych oraz ze szczepień; czy wszystkie leki kupowane bez recepty są bezpieczne dla Twojego zdrowia?

Sprawdź dowód ubezpieczenia

Czy Twój dowód ubezpieczenia jest ważny? Zabieraj go na każdą wizytę, także wtedy, gdy idziesz do lekarza z dzieckiem.

Co Ci dolega?

Zanim pójdziesz do lekarza, postaraj się ustalić swoje dolegliwości:

gorączka (od kiedy występuje i jaka jest w dniu dzisiejszym);

ból gardła;

katar (wodnisty czy gęsty);

kaszel (suchy, mokry);

osłabienie;

nadmierna potliwość;

pieczenie, bóle oczu;

duszności;

wymioty;

biegunka.

Kiedy objawy się pojawiają, czy mają związek z porą dnia, wysiłkiem fizycznym lub posiłkami?

Jak długo utrzymują się dolegliwości: od kilku godzin, kilku dni, od dawna (kilka tygodni, miesięcy)?



Przejrzyj domową apteczkę

Jeśli podejrzewasz przeziębienie, infekcję wirusową czy anginę, sprawdź, jakie masz leki na te choroby w domowej apteczce; ile leków zostało z poprzedniej kuracji, czy lekarstwa nie są przeterminowane.

Pamiętaj o lekach od innych lekarzy

Informuj lekarza rodzinnego, jakie leki zapisują Ci inni lekarze: zabierz ze sobą opakowania leków lub kartę z zaleconym dawkowaniem. Lekarz rodzinny powinien wiedzieć o stosowanym leczeniu. Łączenie niektórych leków może być szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla zdrowia, dlatego zażywanie leków powinno być kontrolowane przez lekarza.

Skompletuj wyniki

Na wizytę zabierz ze sobą wyniki badań, karty wpisowe, wyniki konsultacji. Na wizyty z dzieckiem zabieraj książeczkę zdrowia dziecka.



Nie lekceważ bólu

Jeśli stale coś Cię boli, powiedz o tym lekarzowi. Ból jest objawem, a nie przyczyną choroby. Należy się dowiedzieć, dlaczego coś boli, a następnie porozmawiać z lekarzem o tym, co można zrobić, by usunąć przyczynę bólu. Może się to okazać zupełnie proste. Zdarza się jednak, że nierozpoznana i nieleczona przyczyna bólu prowadzi do poważnych, nieodwracalnych skutków. Nie ryzykuj. Jeśli nie zadbasz o zdrowie, nie otoczysz go staraniem możesz je stracić. Czasem wystarczy zmiana diety, stylu życia, by usunąć przyczynę bólu lub zmniejszyć jego odczuwanie.



Pytaj rodzinę o choroby

Bądź zorientowany, jakie choroby występują u spokrewnionych członków rodziny: dziadków, rodziców, rodzeństwa. Szczególnie ważne są takie choroby jak: cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia cholesterolu, zawały, udary, choroby nowotworowe.

Nie zajmuj lekarzowi więcej czasu, niż potrzeba

Pamiętaj, że czekają na niego inni chorzy.

Jeśli wymienisz lek na tańszy

Jeżeli aptekarz zaproponuje Ci tańszy zamiennik przepisanego leku, przynieś opakowanie na następną wizytę, aby porozmawiać o tym z lekarzem.

Załóż w domu zeszyt wizyt u lekarza

Wpisuj tam daty wizyt i zapisane leki. Dobrze jest założyć teczkę i trzymać w niej zarówno zeszyt, jak i wyniki badań, wypisy ze szpitala - całą dokumentację medyczną.

Nie nadużywaj leków kupowanych bez recepty

Szczególna ostrożność dotyczy leków przeciwbólowych - ich nadmiar może doprowadzić do poważnych chorób nerek, wątroby i żołądka.



Korzystaj z badań profilaktycznych

Nie omijaj okazji, by wykonać badanie profilaktyczne. Odpowiadaj na otrzymane zaproszenie na badanie. Jeśli nie chcesz z niego skorzystać, zawiadom o tym lekarza i powiedz mu dlaczego rezygnujesz.



Porozmawiaj o szczepieniach

Niektórym chorobom można zapobiec lub złagodzić ich skutki: warto zapytać swojego lekarza, jakie poleciłby szczepienia.



Dokładnie obserwuj siebie

Jeśli wykonujesz w domu obserwacje swojego zdrowia, np. mierzysz ciśnienie tętnicze - zapisuj daty, godziny i wyniki pomiarów lub innych obserwacji.



Staraj się samodzielnie dotrzeć do lekarza

Wizyty domowe odbywają się tylko w sytuacjach koniecznych ze względów medycznych.

Zapisz adres i telefon do lekarza i pielęgniarki, dyżurujących w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

Informacje takie są na ogłoszeniach w Twojej przychodni.

Opracowanie: Małgorzata Koszur

rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego OW NFZ

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej