W przypadku rodziców dzieci do 8. roku życia, aby skorzystać z przysługujących wolnych dni i zasiłku opiekuńczego, ich dzieci nie muszą chorować – powodem może być nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek ten przysługuje również w przypadku porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem. Inaczej jest w przypadku rodziców dzieci między 9. a 14. rokiem życia – zasiłek przysługuje tylko na chore dziecko, a jego choroba musi zostać potwierdzona przez lekarza na druku ZUS ZLA.

Wypłata zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy może zostać wypłacony po dostarczeniu przez rodzica odpowiedniego zaświadczenia – zaświadczenia lekarskiego o chorobie małżonka, oświadczenia rodzica o zamknięciu przedszkola, a w przypadku dzieci powyżej 8. roku życia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu ZUS ZLA przez lekarza upoważnionego do jego wystawiania.

Osoba uprawniona do otrzymania takiego zasiłku musi dostarczyć takie zaświadczenie pracodawcy lub ZUS w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. W przypadku nie dotrzymania tego terminu zasiłek opiekuńczy jest obniżany 0 25 proc. od 8. dnia zwolnienia do momentu dostarczenia zwolnienia.

Prawo do zasiłku opiekuńczego jest regulowane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, m.in. w art. 32 tej ustawy. Przysługuje ono nie tylko pracownikom, ale również zleceniobiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą (jeśli przystąpiła do tego ubezpieczenia).

Dodatkowy urlop

Kodeks pracy (art. 188) przewiduje prawo do dwóch dni zwolnienia z pracy dla rodzica wychowującego dziecko do 14. roku życia z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Te dni mogą być wykorzystane w dowolnym czasie i w dowolnym celu (oczywiście związanym z wychowywaniem dziecka) przez rodzica. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego dnia wolnego. Warto również pamiętać, że te dni trzeba wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego, ponieważ nie dolicza się ich do puli urlopowej i nie przechodzą na następny rok.

