Godziny nadliczbowe

Jeżeli lekarze, będący na kontrakcie, wykonują dla swojego pracodawcy, poza czasem pracy, pracę taką samą rodzajowo, co określona w umowie o pracę, to należy uznać, że jest to praca taka sama i wykonywana jest w godzinach nadliczbowych.

Ponadto orzecznictwo sądów głosi, że istotne znaczenie ma nie nazwa umowy, ale jej treść, a niedopuszczalne jest również zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Regulacja czasu pracy

Kodeks pracy definiuje czas pracy jako czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przeczytaj:

Regulacja czasu pracy lekarzy ma dwojakie źródło. Jest ona zawarta w ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) jak również należy uwzględniać regulację pochodzącą z Kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją po pracy powinno przysługiwać lekarzowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Omijanie przepisów

Lekarz świadczący usługi na podstawie kontraktu w tej samej placówce, w której jest zatrudniony na umowę o pracę, często świadomie lub nieświadomie pozbawiany jest prawa do wynagrodzenia za nadgodziny jak również prawa do jedenastogodzinnego nieprzerwanego odpoczynku. Powszechną praktyką staje się, że zawarcie kontraktu z lekarzem jest w celu uniknięcia regulacji dotyczących czasu pracy. Należy uznać to za obchodzenie przepisów prawa i nie ma w tym przypadku znaczenia czy lekarz jak i zatrudniająca go placówka wyrażali na to zgodę.

Z faktu omijania przepisów dotyczących czasu pracy wynika obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Oprócz wynagrodzenia takiemu lekarzowi przysługuje prawo do jedenastogodzinnego odpoczynku następującego bezpośrednio po pracy.