Do 2009 roku obserwowaliśmy dynamiczny wzrost liczby aptek – w ciągu niespełna dekady ich liczba wzrosła z około 9,7 tys. do blisko 13,7 tys. Po roku 2009 zaczęło ich ubywać (spadek do około 13,4 tys.). To wciąż bardzo dużo – w UE jedna apteka przypada na 4-5 tys. osób, a w Polsce – na 3 tys. osób.

Dostęp do polskich aptek jest nierówny. Najwięcej zarabiają apteki w centrach handlowych (ponad 200% średniej) i przy ruchliwych ulicach miast. Około 40% aptek jest bardzo zadłużonych.

Ciosem dla sektora mogą być ustawowe zmiany dotyczące obniżenia marży hurtowej na lekach refundowanych z 8,91% do 5%. Piotr Kula, prezes firmy PharmaExpert, która bada rynek aptek, mówi: „Efektem będzie obniżenie jakości świadczonych usług, czyli mniej dostaw i krótsze terminy płatności dla aptek”. Dodatkowo na ten problem nakładają się rosnące ceny paliwa (nie skłaniają hurtowników do częstych dojazdów), a apteki stracą korzyści z upustów płynących z hurtowni (na lekach refundowanych będąone surowo zakazane). To sprawia, że według przewidywań może upaść około 2 tys. aptek.

Mechanizm stałych cen i marż sprawdza się w wielu krajach (np. we Włoszech), ale tam sytuacja wygląda inaczej, gdyż aptekarz nie dostaje prowizji za sprzedaż leku, lecz opłatę za wydanie opakowania, niezależną od tego, co sprzedaje.

Zdaniem ekspertów ustawa refundacyjna tylko przyspieszy rozwój aptek sieciowych.

Opinie co do ewentualnego zysku lub straty aptek na zmianie przepisów o refundacji leków są podzielone. Naczelna Izba Aptekarska chwali zakaz upustów i promocji na leki recepturowe.

