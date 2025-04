Przerwa co 5 minut

Szczegółowe przepisy w tej kwestii reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jako pracownicy powinniśmy mieć prawo do łączenia pracy na komputerze z inną, nieobciążającą wzroku, wykonywaną w zmienionej pozycji ciała. Po każdej godzinie pracy przed monitorem mamy też prawo do przynajmniej 5-minutowej przerwy.

Zobacz też: Chroń swoje oczy przed komputerem!

Reklama

Zadbaj o oczy

Zacznijmy od kilku podstawowych wymogów, jakie powinno spełnić stanowisko komputerowe w kwestii bezpieczeństwa naszych oczu.

Odległość między oczami a monitorem powinna wynosić między 40–75 cm, przy czym górna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości naszego wzroku, nie wyżej. Znaki muszą być odpowiedniej wielkości (najlepiej 12-punktowe), ostre i czytelne.

Przyjmuje się, że przy 60-centymetrowej odległości oczu od monitora wysokość wersalików powinna równać się przynajmniej 5,5 mm.

Bardzo ważnym elementem jest oświetlenie ekranu. Najlepiej, gdy światło pada na monitor z góry. Należy unikać dużych kontrastów jasności jak w przypadku pracy na komputerze w ciemnym pokoju. Pomieszczenie również powinno być wystarczająco oświetlone tak, aby unikać olśnień.

Zobacz też: Kręgosłup w pracy przy komputerze - pierwsza pomoc

Jaki stół?

Stół powinien umożliwiać dogodne ustawienia innych elementów wyposażenia miejsca pracy, w tym monitora oraz klawiatury. Pracownik korzystający z klawiatury powinien mieć możliwość przyjęcia takiej pozycji ciała, która nie obciąża mięśni kończyn górnych.

Wysokość stołu oraz krzesła powinny zapewniać swobodne ułożenie nóg pod blatem, jak również naturalne położenie rąk przy stukaniu w klawiaturę. Należy zachować co najmniej kąt prosty między ramieniem a przedramieniem.

Jakie krzesło?

Samo krzesło powinno być stabilne, na kółkach, z możliwością pełnego obrotu wokół własnej osi, dające się regulować z pozycji siedzącej. Jego kształt musi zapewniać swobodę ruchów i wygodne ułożenie ciała w czasie pracy.

Jeśli wysokość krzesła uniemożliwia położenie stóp na płasko na podłodze, pracodawca zobowiązany jest do zaopatrzenia pracownika na jego życzenie w podnóżek.

Reklama

Dostęp do miejsca pracy

Pracownik powinien mieć swobodny dostęp do stanowiska pracy. Sąsiadujące ze sobą monitory ustawiamy w odległości co najmniej 0,6 m, a przestrzeń między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora powinna wynosić co najmniej 0,8 m.