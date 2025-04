Ubezpieczony pacjent, który wymaga szpitalnego leczenia lub wykonania badań w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, potrzebuje skierowania do szpitala. Dokument ten, aby był ważny, musi zawierać określone informacje. Co warto wiedzieć o całym procesie dostania się do szpitala?

To nieprawda, że skierowanie do szpitala może wypisać tylko lekarz rodzinny. Może to zrobić każdy lekarz dowolnej specjalizacji działający na podstawie kontraktu z NFZ oraz lekarz przyjmujący prywatnie, jeżeli cel leczenia może być zrealizowany tylko w szpitalu.

Uwaga, lekarz może się nie zgodzić na wypisanie skierowania, jeśli uzna, że nie jest to potrzebne w leczeniu danego pacjenta. Jednak osoby, które wymagają pogłębionych badań diagnostycznych, rehabilitacji czy po prostu leczenia w szpitalu, takie skierowanie powinny dostać.

Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych – podaje NFZ.

Pacjent może też dostać skierowanie od lekarza w ramach NFZ na leczenie uzdrowiskowe, transport sanitarny oraz pomoc pielęgniarską.

Skierowanie, żeby działało, czyli zostało uhonorowane w szpitalnej placówce NFZ, musi być wypisane według konkretnego wzoru. Powinno zawierać następujące informacje:

dane świadczeniodawcy - pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem i telefonem,

numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z NFZ,

dane świadczeniobiorcy - imię i nazwisko, numer PESEL,

podstawa do skierowania - rozpoznanie i kod jednostki chorobowej,

cel skierowania,

podpis i pieczątkę lekarza wraz z numerem prawa wykonywania zawodu,

załączoną historię choroby - np. wykonane badania,

datę wystawienia dokumentu.

Gdy już masz odpowiednio wypisane skierowanie do szpitala, pozostaje zgłosić się do wybranej placówki. Leczenie w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej lub szpitalnej odbywa się bez rejonizacji. Oznacza to, że jeśli masz skierowanie, możesz dowolnie wybrać specjalistę, u którego chcesz się leczyć. Placówka, z której usług chcesz skorzystać, musi jedynie posiadać podpisaną umowę z NFZ.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli mieszkasz na Helu, masz prawo ze skierowaniem na leczenie zgłosić się nawet do szpitala w Białce Tatrzańskiej. Nie ma znaczenia ani miejscowość, ani tym bardziej województwo, z którego pochodzisz.

Co zrobić, gdy szpital odmówi przyjęcia?

Teoretycznie szpital nie powinien tego zrobić, jeśli skierowanie jest prawidłowe. Jeśli tak się stanie, musi tę odmowę potwierdzić na skierowaniu (koniecznie z danymi osobowymi osoby odmawiającej przyjęcia i powodem odmowy). W takiej sytuacji masz prawo skierować skargę do dyrektora placówki, właściwego oddziału NFZ, a nawet rzecznika praw pacjenta.

Tu mamy dobrą wiadomość – te dokumenty są ważne bezterminowo. To znaczy, że skierowanie do szpitala jest ważne do czasu jego realizacji.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacyjne, psychiatryczne oraz na badania diagnostyczne - wtedy formularze mogą mieć określony czas ważności.

Wszystko, co musisz wiedzieć o skierowaniu na badania

A co w sytuacji, gdy w szpitalu jest kolejka oczekujących? Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, a następnie pisemnie placówka informuje go o terminie udzielenia świadczenia.

Kolejność na liście ustala szpital na podstawie zgłoszeń. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala – informuje NFZ.

Istnieje określona ilość specjalistów, do których można udać się bez skierowania. Są to internista, pediatra, onkolog, ginekolog, położnik, psychiatra oraz dentysta. Do pozostałych lekarzy potrzebować będziemy stosownego skierowania, nie mniej rejonizacja obowiązuje nas tylko przy wyborze lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej.

W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania – czytamy na stronie NFZ.

Co będzie zaliczone do tych nagłych sytuacji, w których nie potrzebujemy skierowania, żeby przyjęto nas do szpitala? Udzielona zostanie pomoc w sytuacji:

wypadku,

zatrucia,

urazów,

oparzenia,

porodu,

stanu zagrożenia życia.

