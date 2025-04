Nocna i świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska i pielęgniarska to pomoc świadczona każdego dnia od godziny 18. do 8. rano następnego dnia oraz pomoc udzielana w dni świąteczne.Dotychczas pacjent, aby uzyskać nocną pomoc musiał zgłosić się do przychodni związanej z lekarzem rodzinnym (rejonizacja). Od dziś nie ma takiego obowiązku. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, pacjenci mogą zgłosić się do dowolnej przychodni świadczącej nocną i świąteczną pomoc lekarską, która podpisała umowę z NFZ. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie pomocy lekarskiej w domu pacjenta. Oprócz opieki lekarskiej pacjent może uzyskać również pomoc pielęgniarską. Pacjenci powinni zgłaszać się do placówek ambulatoryjnej pomocy lekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Uzasadnieniem wizyty jest: zaostrzenie objawów choroby przewlekłej, infekcja z gorączką, bóle brzucha, które nie ustępują pomimo zastosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, które nie ustępują pomimo leków przeciwbólowych, biegunka lub wymioty, nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn lub zaburzenia psychiczne. W sytuacji, gdy istnieje zagrożenie życia chorego, należy wezwać pogotowie. Zmiany wprowadzone przez NFZ są niewątpliwym udogodnieniem, jednak obawy budzi fakt, że w niektórych województwach zmniejszona została liczba placówek udzielających nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Źródło: informacja własna/ak

