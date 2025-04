W Hiszpanii planowane jest uchwalenie prawa do zwolnienia lekarskiego z powodu bolesnej miesiączki. Na razie powstał projekt ustawy. Zakłada on, że kobietom z silnym bólem miesiączkowym będzie przysługiwał 3-dniowy urlop raz w miesiącu, z możliwością przedłużenia go pod pewnymi warunkami do 5 dni. Jeśli przepisy wejdą w życie, Hiszpania będzie pierwszym krajem w Europie z takim rozwiązaniem prawnym. Prawo do zwolnienia z powodu bolesnej miesiączki obowiązuje w niektórych krajach spoza Europy, m.in. Japonii.

Zapis w hiszpańskim projekcie ustawy jest częścią szerszych zmian, które wprowadzą m.in. dłuższy płatny urlop macierzyński, zmiany w przepisach dotyczących aborcji, bezpłatne artykuły higieniczne w placówkach publicznych (np. szkołach), oraz zniesienie podatku VAT na niektóre produkty, w tym podpaski i tampony.

Ból brzucha podczas miesiączki to powszechna dolegliwość, jednak niektóre kobiety mają wyjątkowo silne dolegliwości, połączone, z bólami krzyża, nudnościami, a nawet wymiotami, silnymi bólami głowy, gorączką i intensywnym krwawieniem. Ból miesiączkowy w jednym z badań zgłosiło aż 84% kobiet, z czego ok. 40% doświadczało go przy każdej miesiączce. U niektórych kobiet objawy są na tyle silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków w pracy. Czy polskie prawo daje możliwość uzyskania zwolnienia L4 z powodu bolesnej miesiączki?

W Polsce nie ma przepisów wprowadzających specjalne zwolnienie L4 z powodu bolesnej miesiączki (tzw. urlop menstruacyjny). Jednak lekarz może wystawić zwolnienie z racji silnych dolegliwości, które uniemożliwiają wykonanie obowiązków. Na podstawie obowiązujących przepisów w Polsce lekarz wystawia zwolnienie lekarskie w trzech przypadkach:

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhoea) jest samodzielną jednostką chorobową o kodzie GA34.3. Przeczytamy w klasyfikacji, że bolesne miesiączkowanie to "choroba narządów płciowych u kobiet, spowodowana endometriozą, adenomiozą, torbielami jajników lub może być idiopatyczna".

Prawo do urlopu w czasie bolesnej miesiączki może znaleźć się w wewnętrznych przepisach firm zatrudniających pracowników. Coraz więcej pracodawców oferuje też możliwość pracy zdalnej w tym czasie.

Należy też pamiętać, że pracownikom przysługują 4 dni w roku urlopu na żądanie. Potrzebę skorzystania z takiego urlopu należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.