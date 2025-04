3 wzory zwolnień



Ostatnia zmiana w drukach ZLA miała miejsce 13 stycznia 2012. Nowelizacja miała pomóc dostosować druki do nowych zasad ewidencji ubezpieczonych. Po wejściu nowych druków, w kwietniu 2012, lekarze będą posługiwać się trzema wzorami zwolnień jednocześnie.

Najstarsze wzory to te, które obowiązywały przed 11 stycznia 2011. Są one ważne do wyczerpania zapasów. Po nich pojawiły się wzory z 12 stycznia 2012, (te z ostatniej nowelizacji) będą one ważne do 31 grudnia 2012. Druki, które wchodzą w życie 21 kwietnia ważne będą, póki co, bezterminowo.

(Nowe) obowiązki pracodawcy



Co oznacza ten biurokratyczny galimatias dla pracodawców? Pracodawcy będą musieli na bieżąco monitorować ważność i prawdziwość druków. Rzecz jasna, za druk nieważny lub podrobiony zwolnienie nie przysługuje. Jeśli pracodawca podejrzewa, że zwolnienie jest fałszywe, złe wydane, nieważne – powinien skonsultować się z lekarzem, który je wystawił. Jeżeli uchybienie leży po stronie lekarza (druk był wystawiony nieprawidłowo), pracodawca musi prosić o wyjaśnienie sprawy odpowiedni oddział ZUS.

Nowe wzory zwolnień



Na zwolnieniu lekarskim musi znaleźć numer PESEL chorego. Jeśli tego numeru nie posiada, podać należy numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego. Numer NIP nie jest już podawany. Nowy formularz nie będzie zawierał już kodu tytułu niezdolności do pracy (A, B, C, D lub E)

Sposób orzekania nie zmienia się



Lekarze nadal orzekają o niezdolności do pracy od momentu wystawienia zwolnienia lub od następnego dnia po wizycie lekarskiej. W szczególnych sytuacjach, możliwe jest wydanie zwolnienia na okres do 4 dni po badaniu lekarskim. Wystawienie zwolnienia wstecznego jest możliwe tylko do 3 dni wstecz od wizyty u specjalisty. Oznacza to, że jeśli zostaliśmy w domu z grypą w poniedziałek, u lekarza możemy pojawić się najpóźniej w środę. Zasada ta nie dotyczy zaświadczeń wystawianych przez lekarzy psychiatrów, których terminy te nie obowiązują.

