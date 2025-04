Aż w końcu widać na nich oznaki starzenia. Przebarwiają się, ścierają. Wymagają leczenia, korekty ortodontycznej bądź protetycznej. Czy mamy świadomość co tak naprawdę zapewnia powrót do stanu sprzed lat, bądź poprawę tego, co nigdy nie było doskonałe?

Wszystkie korony, mosty, plomby najczęściej dopasowywane są do zużywających się z biegiem lat, startych zębów. Po prostu dlatego, żeby było wygodnie i żeby mogły „zmieścić się” w buzi. Słyszycie „nie ma miejsca”. Tak, lekarz nie ma miejsca na zrobienie zgrabnych i proporcjonalnych zębów! Czy tak musi być? Czy to postępowanie jest jedynym możliwym? Otóż NIE! Po stokroć NIE!

Prawdziwa metamorfoza jest możliwa tylko wtedy, gdy jest miejsce na zrobienie pięknych zębów, a miejsce można i trzeba sobie zrobić. Zapewnia to zabieg podniesienia wysokości zwarcia. Odbudowa startych zębów w ich kształcie anatomicznym, czasem jeszcze przebudowa zgryzu aparatem ortodontycznym, zawsze powinna poprzedzać wykonanie drogich przecież prac protetycznych, czyli licówek, koron, mostów ale także założenie zwykłych „plomb”.

Wtedy wszystko może być naprawdę estetyczne. Jest to leczenie odtwórcze, które przywraca piękno i harmonię całej twarzy. Znacząco zmienia rysy twarzy i odmładza, przywraca proporcje, daje podparcie dla warg i policzków.

U pacjentów leczonych ortodontycznie ostateczny efekt estetyczny zapewnia dopiero nadanie pięknych kształtów zębom i świadome zaprojektowanie linii uśmiechu po zdjęciu aparatu. Delikatne i subtelne wyprofilowanie kształtów lub ich totalna zmiana licówkami.

fot. materiały prasowe

U pacjentów leczonych protetycznie, podniesieniem wysokości zwarcia i odbudowa startych zębów daje efekt estetyczny, którego nigdy nie osiągnie się bez takiego podejścia całościowego!

fot. materiały prasowe