Krótsze dni, niższe temperatury, wiatr, wirusy… To wszystko sprawia, że czas wolimy spędzać z książką pod ulubionym kocykiem. Dlatego też jesień to idealny czas, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić czy osłabienie związane jest z jesiennym przesileniem, a może słabsze samopoczucie wynika z gorszych wyników zdrowia. Sprawdź to z laboratoriami Diagnostyka. Po pierwsze zbadaj się! Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednia diagnostyka, sprawdzenie przyczyn słabszego, jesiennego samopoczucia. Mniejsza ilość słońca, obniża poziom endorfin i melatoniny, która ważna jest w procesie regulacji snu. Osłabienie, może być związane nie tylko ze zmieniającą się porą roku, ale też niedokrwistością - wykryć ją może podstawowe badanie krwi - morfologia. To również objaw niedoczynności tarczycy, którą diagnozuje się oznaczając m.in. stężenie hormonu TSH.

Warto sprawdzić też niedobór witamin i minerałów. Ich mniejsza ilość może objawiać się np. zaburzeniami nastroju, częstymi infekcjami, biegunkami, problemami z koncentracją i snem, uczuciem zmęczenia. Letnie pikniki, grille u znajomych to możliwość spożycia nadprogramowych dawek kalorii, co sprzyja zwiększeniu stężenia cholesterolu we krwi i rozregulowaniu gospodarki węglowodanowej naszego organizmu. Dzięki diagnostyce sprawdzisz jak okres wakacyjny mógł wpłynąć na Twój metabolizm. Przeziębienie, kaszel, kichanie i ból gardła czyli sezonowe infekcje. Zna je każdy z nas. Najczęściej wywoływane są przez wirusy. To właśnie dzięki badaniom możemy sprawdzić przyczyny występujących objawów. Profilaktyka z Diagnostyką Badania profilaktyczne są ważne nie tylko jesienią. Warto wykonywać je częściej. Mimo tego, że czasami czujemy się dobrze, wyniki mogą wskazywać na choroby, których wcześniejsze rozpoznanie może być podstawą do regularnej kontroli naszego zdrowia czy też rozszerzenia diagnostyki. W trosce o Twoje zdrowie laboratoria Diagnostyka przygotowały 3 jesienne pakiety: podstawowy, rozszerzony i kompleksowy.

E-pakiet w trosce o zdrowie - podstawowy, dedykowany jest kobietom, mężczyznom i dzieciom, uwzględnia badania, umożliwiające podstawową ocenę stanu zdrowia: morfologia krwi, lipidogram, glukoza, kreatynina, ALT, TSH, CRP, IgG.

E-pakiet w trosce o zdrowie - rozszerzony, dedykowany kobietom i mężczyznom, uwzględnia badania, umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia takie jak: morfologia krwi, lipidogram, glukoza, hemoglobina glikowana, kreatynina, kwas moczowy, ALT, GGTP, TSH, CRP, Witamina D metabolit 25(OH), IgG, IgM.

E-pakiet w trosce o zdrowie - kompleksowy, uwzględnia badania, umożliwiające kompleksową ocenę stanu zdrowia: morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, lipidogram, próby wątrobowe, albumina, glukoza, hemoglobina glikowana, kreatynina, kwas moczowy, TSH, CRP, Witamina D metabolit 25(OH), IgA, IgM, IgG. Zdrowie jest najważniejsze więc dbaj o nie nie tylko jesienią. Pamiętaj, że prawidłowa diagnostyka jest pierwszym krokiem do dobrego samopoczucia! Wybierz odpowiedni pakiet, sprawdź swoje wyniki z lekarzem prowadzącym i ciesz się nienagannym zdrowiem przez cały rok.