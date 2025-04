fot. Fotolia

Jakość snu zależy od rozmaitych czynników, które mogą być kontrolowane już od najmłodszych lat. Można na nią oddziaływać przez dbałość o prawidłową higienę zasypiania. Czym jest? To szereg czynników, które wpływają na proces zasypiania i utrzymania snu. Oto wskazówki jak sypiać, żeby się wysypiać!

Reklama

10 czynników warunkujących zdrowy sen

1. Stałe godziny zasypiania i wstawania

Nieregularne zasypianie zaburza rytm okołodobowy, co może przyczyniać się do powstawania zaburzeń snu. Co ciekawe, odsypianie w weekendy może paradoksalnie pogłębiać problemy ze snem, a powrót do wczesnego wstawiania jest utrudniony.

2. Ilość snu

Badania pokazały, że wiek odgrywa znaczącą rolę w ilości czasu przeznaczonego na sen. Osoba dorosła potrzebuje około 8 godzin, nastolatkowie do 10 godzin, a dziecko do 5 r.ż. – aż do 13 godzin!

3. Melatonina

Czas pomiędzy 22:00 a 23:00 godziną to czas, kiedy organizm dorosłej osoby jest przygotowany do snu, ponieważ poziom melatoniny jest najwyższy.

4. Temperatura

Dogodne warunki to sen w temperaturze 17-19 stopni Celsjusza. Należy nie zapominać o odpowiedniej cyrkulacji powietrza i wentylacji w miejscu snu.

Zobacz także: Nie mogę spać przez chrapanie męża!

5. Rytuały

Dokładnie uspokajające rytuały, które wyciszą i przygotują organizm na czas odpoczynku. Aby móc skutecznie zregenerować swoje siły, warto pomyśleć o czynnościach relaksujących, np. ciepła kąpiel, czytanie. Przy trudnościach z zasypianiem nie wskazane są m.in. gry komputerowe.

6. Miejsce

Z łóżka korzystamy w nocy, a w ciągu dnia wypoczywamy w innych miejscach, np. na kanapie, fotelu. W taki sposób kształtuje się zdrowy nawyk, który warto pielęgnować u siebie i u swoich dzieci.

7. Przekąski i napoje

Stawiajmy na lekkie, niskokaloryczne przekąski przed snem.

Czekolada, cola, herbata oraz niektóre suplementy odchudzające mogą pobudzać mózg, nie pozwalając na pełen relaks i regenerację podczas snu.

8. Aktywność fizyczna

Ruch jest wskazany, ale nie bezpośrednio przed snem. Pamiętajmy, że ruch relaksuje mięśnie.

9. Drzemki

Należy unikać długich drzemek w ciągu dnia. Odsypiając w ciągu dnia zaburza się rytm snu i czuwania, odbierając w ten sposób możliwość pełnego zrelaksowania się w nocy.

10. Światło naturalne

Reklama

Około drugiego miesiąca życia kształtuje się tzw. harmonogram dnia u dziecka i klarują się pory snu. Wpływa na to naturalne światło dnia, które jest potrzebne podczas przebudzania i aktywuje organizm do działania.

Autor: mgr Anna Jabłońska, psycholog dziecięcy z Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL

Zobacz także: Sprawdź, czy wiesz ile snu potrzebuje dziecko – test