2 z 10

10 najlepszych sposobów na poprawę nastroju!

Nasz nastrój szczególnie obniża się jesienią. Być może w pierwszej chwili westchniesz, że nie masz na to siły, jednak spacer (z kijkami lub bez) to idealny sposób, by się dotlenić i poprawić sobie nastrój. Jesień szczególnie wpływa na samopoczucie wysoko- i niskociśnieniowców. Większość z takich osób sięga po leki, aby wyrównać ciśnienie. W mojej opinii natomiast warto zacząć od ćwiczeń. W przypadku nadciśnieniowców proponuję ćwiczenia dotleniające wykonywane w jednostajnym tempie, np. marsz, jazda na rowerze czy rolkach, nordic walking, a także joga. Jeśli chodzi o osoby, które skarżą się na dolegliwości związane z niskim ciśnieniem, to tu najważniejsza jest regularność wykonywania ćwiczeń. Wystarczy codzienna poranna gimnastyka czy po prostu regularne spacerowanie w dość szybkim tempie, a także pływanie czy ćwiczenia na siłowni. Przed rozpoczęciem sportowej przygody pójdźmy do lekarza, aby ocenił czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych – przypomina Kamil Kalka, trener osobisty kadry zarządzającej ze świata biznesu. /fot. Fotolia