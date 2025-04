fot. Fotolia

Ulice przyozdobione czerwonymi serduszkami, wszechobecne amorki, kwiaciarnie zapełnione różami. W radiu słychać głównie miłosne ballady, a w programach telewizyjnych zapowiedzi romantycznych filmów. To nieodzowny znak, że zbliżają się walentynki. Jeśli nie masz jeszcze drugiej połówki – nie zadręczaj się! Przeczytaj 10 porad, jak spędzić walentynki jako singiel.

1. Zrób coś dla siebie

Pamiętaj, że powinnaś czuć się wyjątkowa każdego dnia, bez względu na to, czy posiadasz swoją drugą połówkę, czy nie. W walentynki sama możesz zrobić coś dla siebie i zadbać o swój dobry nastrój. Dopieść swoje ciało oraz zmysły, wybierając się do SPA i zafunduj sobie zabieg o jakim zawsze marzyłaś. Kąpiel w czekoladzie, kojąca maseczka a może relaksujący masaż?

Możesz również odwiedzić manikiurzystkę czy kosmetyczkę, które zapewnią ci piękny wygląd, co automatycznie poprawi twoją samoocenę. Zwieńczeniem takiego dnia mogą być szalone zakupy. Nie żałuj sobie, w końcu jesteś tego warta.

2. Zaskocz przyjaciół

W Twoim otoczeniu na pewno są osoby, które na co dzień są dla ciebie ważne. Dzień Zakochanych to fantastyczna okazja, żeby pokazać im, że o nich pamiętasz. Kup specjalnie dla nich mały drobiazg lub w ramach upominku upiecz słodkie babeczki. Zaskoczenie oraz uśmiech na ich twarzach wprawi was w dobry nastój, a twoi bliscy na pewno zapamiętają tę miłą niespodziankę.

3. Zadbaj o endorfiny aktywnie

Możesz wybrać się na siłownię, fitness czy aerobik. Jest duże prawdopodobieństwo, że w walentynki spotkasz tam również innych singli. Rozładuj swoje emocje, wykonując ćwiczenia fizyczne. Wyciśnięcie z siebie siódmych potów sprawi, że nie tylko zrobisz coś dobrego dla swojego ciała, ale uwolnisz też cenne endorfiny. Hormonów szczęścia nigdy za wiele.

4. Wykorzystaj czas kreatywnie

Emocje sprzyjają kreatywnemu myśleniu, wykorzystaj to i stwórz nowe ozdoby dla swojego mieszkania lub inne praktyczne przedmioty. Internet zasypuje nas pomysłami typu DIY (do it yourself – zrób to sama). Możesz zainspirować się i stworzyć własną świeczkę, oryginalną zakładkę do książek a nawet wykonać własną kulę do kąpieli. Stwórz coś kreatywnego! Duma z wykonania czegoś własnoręcznie na pewno polepszy twoje samopoczucie.

5. Odpocznij

Jeśli nigdy nie masz czasu dla siebie i ciągle jesteś zabiegana, walentynki to doskonały moment, żeby wygospodarować czas dla siebie. Szanuj swój organizm i daj mu odpocząć od stresu, stawiając na spokój oraz relaks w domowym zaciszu. Weź aromatyczną kąpiel, odkop płytę zespołu, którego dawno nie słuchałaś. Niech twoje zmysły zatopią się w pięknym zapachu i przyjemnych dla ciebie dźwiękach. A może w końcu przeczytasz książkę, którą zawsze odkładałaś na później? Zaparz pyszną kawę, zapal świeczki i pogrąż się w lekturze.

6. Babski wieczór

Jeśli masz koleżanki singielki, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście spędziły ten dzień razem. Zrób pyszne przekąski, przygotuj dobre wino i zaproś swoje przyjaciółki na babski wieczór. Możecie spędzić go standardowo oglądając razem filmy i malując sobie paznokcie. Jednak możecie też potraktować walentynki bardziej rozrywkowo, plotkując o swoich byłych i celując w ich zdjęcia lotkami.

7. Impreza na mieście

W walentynki mnóstwo klubów oferuje imprezy dla singli. Jeśli tylko lubisz taniec i świetnie się czujesz na imprezach do białego rana, to zdecydowanie jest opcja dla ciebie. Wskocz w szałową sukienkę, zaakcentuj swoją urodę makijażem i idź podbijać miasto. Dobra zabawa to gwarantowany sposób na zapomnienie o jakichkolwiek troskach. Co więcej na imprezie dla singli będzie mnóstwo wolnych przystojniaków, na których możesz zarzucić swoje sieci.

8. Szybkie randki

Jeśli jesteś odważna i szybko odnajdujesz się w nowych sytuacjach, ta opcja może być dla ciebie ekscytującą przygodą. Szybkie randki są organizowane w wielu miastach Polski. Wystarczy, że wybierzesz przedział wiekowy jaki cię interesuje oraz zarejestrujesz się na wybraną akcję. Takie spotkania pozwalają zaoszczędzić wiele czasu, a być może poznasz kogoś interesującego.

9. Wypady dla singli

Wiele biur podróży w swojej ofercie proponuje organizację wypadów weekendowych dla singli. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które lubią podróżować. W walentynki najbardziej popularne są wyjazdy na narty, gdzie możesz nie tylko nauczyć się jeździć, ale w niezwykłej atmosferze poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Śnieżny krajobraz, czy blask rozpalonego kominka to niezwykle romantyczne scenerie, które na pewno sprzyjają zawarciu nowych znajomości.

10. Nie ignoruj walentynek

Wielu singli stara się zignorować to, że oto nadchodzi święto zakochanych. Na ten dzień planują po prostu zaszyć się pod kocem i nie wychodzić z domu. To duży błąd, bo prowadzi tylko do pogorszenia nastroju. O wiele lepszym rozwiązaniem jest przywitanie dnia zakochanych z uśmiechem na twarzy i zastosowanie się do powyższych rad. Zrób coś dla siebie lub dla bliskich, spędź czas kreatywnie lub przeżyj przygodę życia. Twoje szczęście zależy tylko od ciebie.

