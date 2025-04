1. Zlikwiduj bałagan

Uporządkuj przestrzeń wokół siebie. Bałagan, który cię otacza, może powodować uczucie niepokoju i zagubienia. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy, poukładaj wszystko na półkach, wyrzuć śmieci. Jeśli nie masz czasu na generalne sprzątanie, przynajmniej posegreguj papiery na biurku. Warto również usunąć niepotrzebne rzeczy z sypialni. W uporządkowanym pomieszczeniu zdecydowanie lepiej będzie ci się spało, a tym samym będziesz bardziej relaksowania.

2. Rób sobie krótkie drzemki

Niezbyt długi sen (maksymalnie 20 minut) w ciągu dnia, daje zdecydowanie lepszy efekt regeneracyjny niż poranne polegiwanie

po dzwonku budzika. Jeśli nie możesz zdrzemnąć się w pracy (a zapewne nie możesz), zrób to zaraz po przyjściu do domu. Krótki sen doskonale redukuje poziom stresu i znakomicie relaksuje.

3. Całuj się namiętnie!

Pocałunki skutecznie redukują stres. W ich trakcie organizm uwalnia mnóstwo endorfin, czyli hormonów szczęścia. Relaksowi sprzyja już jeden 10-sekundowy pocałunek, pod warunkiem, że jest pełen emocji i zaangażowania. Również seks zdecydowanie obniża poziom

stresu, zmniejsza napięcie mięśni i obniża ciśnienie krwi.

4. Zrób sobie przerwę

Napięcie dość szybko narasta. Aby zapobiegać jego spiętrzeniu w czasie pracy, rób sobie krótkie przerwy. Wystarczy oderwać się na 3-5 minut od wykonywanych zajęć. W tym czasie koniecznie trochę się poruszaj i weź kilka głębokich wdechów. Chwilę tę możesz wykorzystać, żeby przejść się po szklankę wody lub po kawę. Takie krótkie przerwy bardzo korzystnie wpływają na kreatywność

i produktywność w pracy oraz zwiększają poczucie satysfakcji z wykonywanych zadań.

5. Myśl pozytywnie

Jeśli jesteś w jakiejś bardzo stresującej sytuacji (np. przed ważną publiczną prezentacją), wyobraź sobie jej pozytywne zakończenie. Tego typu wizualizacje oczyszczą umysł z negatywnych myśli, pomagają obniżyć rytm serca i zmniejszają napięcie, a tym samym uspokajają.

W takich momentach warto także sięgnąć do przeszłości. Jeśli kiedyś byłaś już w podobnej sytuacji i dałaś sobie z nią radę, przywołaj

to wspomnienie. W ten sposób wzmocnisz pewność siebie. Warto dodać, że pozytywne myślenie powoduje wydzielanie się endorfin,

a dzięki nim poprawia się również twój nastrój.

6. Otaczaj się kwiatami

Z badań naukowców Uniwersytetu Harvarda wynika, że kwiaty dają pozytywne nastawienie do życia i łagodzą napięcia. Dlatego na biurku w pracy warto mieć jakąś roślinkę np. w doniczce, zaś w domu co najmniej jeden wazon wypełniony ciętymi kwiatami.

7. Zacznij grać

Przestań strofować faceta, że zbyt dużo czasu spędza grając na PlayStation lub Xbox. Dołącz się do niego. Gry wideo mają wiele zalet, m.in. zmniejszają poziom stresu oraz poprawiają nastrój. Zaangażowanie się w grę daje przyjemne uczucie oderwania od rzeczywistości i relaksuje układ nerwowy. Jest też świetną odskocznią od codzienności i prawdziwych problemów. Gra powinna być jednak dość trudna

i powinna być dla ciebie wyzwaniem, ale jednocześnie nie może zanadto podnosić ciśnienia.

8. Naucz się mówić „NIE”

Bierzesz na siebie zbyt dużo obowiązków, bo nie chcesz nikogo rozczarować swoją odmową? To błąd, który prowadzi nie tylko do przemęczenia i stresu, ale także złości wobec innych. Jeśli zrobienie czegoś jest ponad twoje siły, nie masz na to czasu lub ochoty,

po prostu powiedz „nie”. Postawa asertywna pozwala na zbliżenie do innych ludzi i ułatwia wzajemne zrozumienie. Zmniejsza stres

i frustrację.

Uwaga! Nie należy mylić asertywności z egoizmem czy brakiem dobrych manier.

9. Zrób lekki trening

Wysiłek fizyczny jest świetnym sposobem na odreagowanie stresu. Jednak, gdy jesteś totalnie przemęczona, zrezygnuj z bardzo intensywnego treningu, bowiem może on przyczynić się spotęgowania tego stanu.

Po stresującym dniu wybierz aktywność o umiarkowanej intensywności, np. spacer lub trucht. Tego typu ćwiczenia nie są może dużym wyzwaniem dla twojej kondycji fizycznej, ale z pewnością poprawią ci nastrój. Zwłaszcza, jeśli będziesz je wykonywała w pięknym parku lub lesie.

10. Uszczęśliwiaj innych

Jeśli komuś pomagasz (prawisz komplementy, chwalisz lub po prostu jesteś miła), to uszczęśliwiasz nie tylko jego. Samej sobie również sprawiasz dużo radości. Widok uśmiechniętych ludzi sprawia, że w mózgu aktywowane są te same struktury, które są pobudzane, gdy sami odczuwamy radość.

Poza tym dobre uczynki poprawiają nastrój, bo dzięki nim dowartościowujemy samych siebie. Sprawiają, że czujemy się lepsi i bardziej szlachetni.