Czujesz się stale spięta, dokuczają ci bóle głowy, krzyża, masz kłopoty ze snem... Winowajcą często bywa stres! Co ciekawe, stres powodują nie tylko przykrości. Radosne wydarzenia – np. ślub czy awans – mogą być przyczyną stresu równie dużego, jak rozwód czy strata pracy.

Dzieje się tak, bo w odpowiedzi na każdą nową sytuację organizm mobilizuje się, by sprostać wyzwaniu. Zaczyna wtedy pracować na zwiększonych obrotach (reagując np. wzrostem ciśnienia krwi), co dla ustroju zawsze stanowi obciążenie. Gdy stresujemy się często, organizm jest przemęczony i funkcjonuje coraz słabiej. A to oznacza większe ryzyko wystąpienia różnych schorzeń, np. nawracających infekcji, choroby wrzodowej żołądka czy nawet miażdżycy naczyń.

Naukowcy opracowali specjalną listę życiowych wydarzeń o różnym nasileniu stresu. Tym najmniej obciążającym ustrój przypisali liczbę 10, zaś najbardziej stresującym – 100. Przeczytaj tę listę i policz swoje punkty. Pozwolą ci one ocenić, do jakiego stopnia stres zagraża twojemu zdrowiu.

Stresujące przeżycia

Wybierz zdarzenia, które miały miejsce w twoim życiu w ciągu ostatniego roku, po czym zsumuj przypisane do nich punkty.

- Śmierć współmałżonka – 100

- Rozwód – 73

- Separacja lub zerwanie – 65

- Ślub – 50

- Zwolnienie z pracy – 47

- Ciąża – 40

- Narodziny dziecka – 39

- Zmiana pracy – 39

- Podwyżka lub obniżenie zarobków – 38

- Wzięcie wysokiej pożyczki – 30

- Awans w pracy lub degradacja – 29

- Problemy z szefem – 23

- Wyjazd na wakacje – 13

- Święta w gronie rodzinnym – 12

- Powtarzające się drobne przykrości, hałas – 10

Uwaga! Im niższy wynik, tym lepiej. Jeśli uzbierałaś mniej niż 150 punktów, to problemy zdrowotne z powodu nadmiaru lub siły stresów raczej ci nie grożą. Wynik przekroczył 300 punktów? Musisz koniecznie nauczyć się pokonywać stres. Inaczej twój organizm wkrótce może się zbuntować.

Najlepsze terapie antystresowe

1. Ćwiczenia oddechowe. Świetnie uspokajają umysł, gdy np. masz gorący okres w pracy. Unieś ramiona nad głową i wyprostuj je. Mocno wciągnij (przez nos) powietrze do płuc, po czym wypuść je ustami, opuszczając jednocześnie ramiona. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

2. Moc ziół. Uczucie niepokoju najlepiej łagodzą: chmiel, kozłek lekarski i melisa. Dlatego po stresującym dniu zaaplikuj sobie ziołową herbatkę. Łyżkę ziela zalej szklanką wrzątku i parz 15 minut. Odcedzony i przestudzony napar wypij przed pójściem do łóżka. Będziesz spać jak suseł!

3. Aromaterapia. Antystresowe działanie mają m.in. olejki: szałwiowy, różany, rozmarynowy, lawendowy. Możesz np. odparowywać je w kominkach zapachowych, gdy potrzebujesz się wyciszyć, lub stosować do kąpieli (10 kropli), aby złagodzić napięcie mięśni.

4. Dobre jedzenie. Zatroszcz się, by w twojej diecie znalazło się jak najwięcej produktów zawierających węglowodany (pełnoziarniste pieczywo, kasze, ziemniaki), które podnoszą poziom zbawczej dla psychiki serotoniny. Chrup też orzechy, ponieważ są bogate w magnez – pierwiastek wzmacniający odporność psychiczną organizmu. Twój system nerwowy wzmocni również witamina B1. Zawiera ją m.in. chude mięso wieprzowe i płatki owsiane.

5. Akupresura. Jeśli czujesz się spięta, niemiłe uczucie ustąpi, gdy na 4–6 sekund ściśniesz pierwszy staw małego palca. Możesz też uciskać palcem punkt między brwiami.

6. Ruch. Machnij ręką na prasowanie, wskocz w sportowe buty i pobiegaj kwadrans po osiedlowych ścieżkach. Taka codzienna dawka ruchu wzmocni twój system nerwowy. Kiedy bowiem się ruszasz, krew krąży szybciej, usuwając z ustroju nadmiar hormonów stresu.

7. Seks. Odstresujesz się, bo pod wpływem czułego dotyku nasz organizm produkuje endorfiny – hormony szczęścia.

8. Śmiech. To doskonały lek na stres! Badania naukowe wykazały, że nawet nie do końca szczery, trochę po aktorsku zagrany śmiech autentycznie poprawia nastrój. We krwi obniża się bowiem poziom adrenaliny.

9. Muzyka. Ta, którą lubisz. Ale twoje nerwy najlepiej ukoi spokojna muzyka Mozarta. Dowiedziono, że utwory tego kompozytora

normalizują ciśnienie tętnicze, ponieważ mają częstotliwości dźwięków zgodne z rytmem pracy naszego serca.

10. Masaż. Aby pozbyć się napięcia mięśni szyi, rozmasuj skórę wzdłuż kręgosłupa szyjnego. A gdy boli cię głowa, wymasuj skronie i połóż na chwilę dłonie na zamkniętych oczach. Kiedy zaś pomasujesz miejsce na środku zagłębienia w stopie, poczujesz się naprawdę błogo.

Tych zachowań unikaj

- Nie odpychaj psa, kiedy się do ciebie łasi. Zostało dowiedzione, że kontakt ze zwierzęciem wspaniale relaksuje!

- Nie zaniedbuj przyjaciół. Z nimi lepiej radzimy sobie ze stresem, bo zyskujemy poczucie bezpieczeństwa.

- Nie bierz na siebie zbyt wielu spraw naraz. Inaczej twój organizm będzie stale zalewany adrenaliną.

- Nie przesadzaj z kawą i papierosami. Kofeina wypłukuje z organizmu magnez i łatwiej się irytujesz. Dym tytoniowy wywołuje ból głowy, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza bicie serca – objawy jak przy stresie!

To ciekawe!

Psycholodzy zbadali, jak radzimy sobie ze stresem. Okazuje się, że blisko jedna trzecia z nas słucha ulubionej muzyki, jedna czwarta spędza czas z przyjaciółmi lub je coś dobrego, a 20 proc. Polek sprząta. Tyle samo robi zakupy.

Anna Leo-Wiśniewska