4 rady, jak nie stresować się ważnym wydarzeniem

Każdemu z nas zdarza się stresować przed ważnym wydarzeniem w życiu. Egzamin, rozmowa o pracę a nawet... własny ślub, mogą być przyczyną nieprzyjemnego uczucia zdenerwowania. Zobacz, co możesz zrobić by zwalczyć stres!



1. Bądź przygotowany

Nie chodzi tylko o merytoryczne przygotowanie do testu czy rozmowy o pracy. Poranny pośpiech, korki czy paniczne przeszukiwanie szafy w poszukiwaniu zaginionej bluzki zamiast uspokoić, dodatkowo dołoży ci stresu. Zamiast tego już poprzedniego wieczora upewnij się, że masz przygotowany strój, ile czasu zajmie ci dojazd na miejsce i o której musisz wstać, by spokojnie wyszykować się do wyjścia. Im więcej rzeczy zrobisz, tym lepiej!

2. Nie odkładaj wszystiego na ostatnią chwilę

Nawarstwienie się obowiązków chwilę przed ostatecznym terminem to jedna z najczęstszych przyczyn stresu. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy, ale w praktyce większość z nas i tak będzie zwlekać z przygotowaniem się z wyprzedzeniem. A może warto jednak zmobilizować się do systematycznej pracy i załatwiania spraw wcześniej? Poczucie przygotowania sprawi, że uczucie kompofrtu i pewności siebie zniweluje stres do minimum.

3. Skoncentruj się na zadaniu

Nie przewiduj możliwych scenariuszy (zwłaszcza tych negatywnych), nie zastanawiaj się "co się stanie, gdy...". Przygotuj się najlepiej, jak potrafisz i maksymalnie skup na tym, co chcesz zrobić. Możesz to zrobić metodą małych kroków, czyli podzielić np. prezentację czy egzamin na tobie tylko znane etapy. Świadomość kolejności ich wykonywania i koncentracja pozwoli ci nie myśleć o stresie i w pełni skupić się na wykonywanym zadaniu.

4. Wykorzystaj techniki relaksacyjne

Gonitwa myśli i pojawiające się niewspierające przekonania, które mogą towarzyszyć stresowi możesz zniwelować stosując proste techniki relaksacyjne. Skup się na głębokich, spokojnych oddechach, napinaj przez kilka sekund, a następnie całkowicie rozluźniaj mięśnie, lub (jeśli potrafisz) medytuj - wszystkie te techniki pozwolą ci pozbyć się negatywnych fizycznych skutków stresu, a co za tym idzie, zwiększą twój komfort psychiczny.

Stres jest naturalną reakcją organizmu na sytuację zagrożenia lub wyzwanie. Właściwie kontrolowany może być silnym bodźcem stymulującym do pracy na najwyższych obrotach i osiąganiu lepszych rezultatów. Nadmierny stres może powodować jednak odwrotny skutek, dlatego tak ważna jest nauka technik panowania nad stresem.