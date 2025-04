fot. Fotolia

Reklama

Kogo pragną kobiety i mężczyźni?



Czy kobiety pragną macho, a mężczyźni marzą o księżniczce? A może panowie woleliby zamiast subtelnej niewiasty, niezależną i przebojową dominę? Czy panie chętniej umówiłyby się z romantycznym wrażliwcem, czy z kipiącym testosteronem twardzielem? Badanie eDarling przyniosło zaskakujące wyniki!

Jak wyglądało badanie? Aby sprawdzić płeć psychologiczną, użytkowników eDarling przepytano najpierw pod kątem indywidualnych cech charakteru. Następnie poproszono ich o wskazanie i ocenę wartości, których poszukują w partnerze. W ten sposób chciano sprawdzić, jak przyciągają się wzajemnie różne rodzaje płci psychologicznej. Tu nastąpiło zaskoczenie!

Okazuje się, że 67% „kobiecych” pań jest przychylniej nastawionych panom z cechami bardziej kobiecymi. Tak więc stereotyp mówiący, że wrażliwe i czułe kobiety pragną zdecydowanych i gotowych walczyć o nie na każdym kroku mężczyzn, okazał się nieprawdziwy. Podobnie w przypadku panów – ponad dwie trzecie z tych, którzy według przeprowadzonego testu charakteryzują się bardziej męskimi przymiotami, skierowało swoje zainteresowanie w kierunku kobiet, które posiadają więcej męskich cech charakteru.

Ciągnie swój do swego



– To, jak ludzie dobierają się w związkach, często tłumaczy się, używając dwóch przeciwstawnych powiedzeń: „ciągnie swój do swego”, bądź w odmiennym przypadku – „przeciwieństwa się przyciągają” – mówi psycholog dr Wiebke Neberich, która kierowała badaniem.

W kontekście długotrwałych związków okazuje się, że lepiej sprawdza się to pierwsze określenie, czyli „ciągnie swój do swego”. W zdrowym związku ludzie czerpią korzyści ze wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Mężczyźni i kobiety z podobnymi charakterami lepiej do siebie pasują, ponieważ mają zbieżne potrzeby. Potrafią też dobrze zrozumieć się na poziomie emocjonalnym oraz najczęściej postrzegają świat w podobny sposób. Wszystko to pomocne jest w unikaniu konfliktów i nieporozumień.

Zobacz też: Kocham koleżankę, ale ona mnie odtrąca!

Kontekst badania



Pojęcie płci mieści w sobie zarówno biologiczne, jak i psychologiczne cechy. W tym badaniu, aby sprawdzić, co determinuje płeć psychologiczną danej osoby – czy są to cechy typowo męskie, czy kobiece – posłużono się kwestionariuszem BSRI, czyli Bem Sex Role Inventory.

Kwestionariusz ten został stworzony przez amerykańską psycholożkę Sandrę Bem w latach 80., która wykorzystała w nim społeczne stereotypy płci.

W teście uzyskać można jedną z czterech kategorii:

męską,

kobiecą,

androgeniczną (mieszaną),

nieokreśloną.

Reklama

Należy tu podkreślić, że badanie to nie ma nic wspólnego ze sprawdzaniem orientacji seksualnej.

Według BSRI cechami charakteru, które postrzega się jako typowo męskie, są: dominacja, niezależność oraz agresywność, natomiast wśród powszechnie uznanych za kobiece znajdziemy wrażliwość, ciepło oraz empatię.

Zobacz też: Mój chłopak jest chorobliwie zazdrosny! Co robić?

Źródło: materiały prasowe www.edarling.pl