Zna cię na wylot i akceptuje taką, jaka jesteś. Zawsze wysłucha, pomoże, pocieszy, podtrzyma na duchu dobrym słowem. Jest fantastycznym kompanem, docenia twoje sukcesy. Idealny facet? Ależ skąd! Prawdziwa przyjaciółka!



Wielu mężczyzn, a także część kobiet uważa, że prawdziwa "babska" przyjaźń nie istnieje. Nie mają racji. Liczne badania prowadzone przez psychologów niezbicie dowodzą, że kobiety potrafią zbudować naprawdę silne, trwałe i głębokie więzi. Co więcej, dzięki nim rzadziej odwiedzają gabinety psychoterapeutów. Kobieca przyjaźń jest bowiem doskonałym antidotum na codzienne problemy. Potwierdzeniem tego są chociażby napływające do naszej redakcji listy. Przeczytaj je, a także zamieszczone obok nich wskazówki. Być może i tobie pomogą one zbudować taki prawdziwy związek dusz.

Reklama

1. Dodawanie otuchy

Asia to mój anioł stróż

Kiedy rzucił mnie mąż, pogrążyłam się w depresji. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie Asia. Stale czuwała nade mną, zabierała mnie na zakupy, do kina, telefonowała kilka razy dziennie. Dzięki niej, zamiast miesiącami rozdrapywać rany, w miarę szybko pozbierałam się psychicznie i odbudowałam swoje życie.

Renata Z.

Bezinteresowna pomoc w trudnych chwilach to podstawa, ale pamiętaj, w przyjaźni obowiązuje reguła wzajemności!

► Nie czekaj, aż przyjaciółka poprosi cię, byś pomogła jej wybrnąć z życiowych tarapatów. Zawsze pierwsza wyciągaj rękę, by ulżyć jej w kłopotach. Jest załamana, bo straciła pracę? Przełóż randkę, by ją odwiedzić i podnieść na duchu. A jeśli dzwonisz do niej w środku nocy, bo to tobie jest źle, nie złość się, gdy innym razem ze snu wyrwie cię jej telefon.

► Nie spodziewaj się wdzięczności. Przecież w przyjaźni najwspanialsze jest właśnie to, że pomagamy drugiej osobie niczego w zamian nie żądając! Nigdy też, nawet podczas kłótni, nie wypominaj przyjaciółce, że tyle dla niej poświęciłaś. Bilansowanie zasług i zobowiązań zupełnie nie pasuje do więzi, jaka was łączy.

2. Dyskrecja i wsparcie

Zuzi mogę powiedzieć wszystko

Nie przepadam za moją teściową, ciągłe pretensje i awantury są na porządku dziennym. Tylko z Zuzią mogę szczerze o tym rozmawiać. Zawsze wspiera mnie, doradza, czasem krytykuje, ale nie potępia. A przy tym mam sto procent pewności, że wszystkie moje zwierzenia zachowuje wyłącznie dla siebie. Nawet jej mąż nie wie, co się dzieje u mnie w domu.

Beata R.

Przyjaciółki powierzają sobie sprawy najbardziej poufne i osobiste. Dlatego trzeba zachowywać absolutną dyskrecję. Ważne też, byś w takich chwilach umiała udzielać prawdziwie przyjacielskiego wsparcia.

► Problemy przyjaciółki staraj się traktować jak własne. Nie musisz udawać wielkiego mędrca, który ma gotową receptę na każdy kłopot. Wystarczy, że będziesz w pobliżu, gdy ona cię potrzebuje. Przytulisz, poklepiesz po plecach, potrzymasz za rękę.

► Słuchaj cierpliwie i z uwagą. Pamiętaj, kiedy człowiek ma chandrę, problemy z szefem czy gorsze dni w małżeństwie, potrzebuje się przede wszystkim wygadać. Gdy zaś już udzielasz rad, nie osądzaj przy tym i nie pouczaj. Bo czy od stwierdzenia w rodzaju: "A nie mówiłam!" przyjaciółce zrobi się lżej na sercu?

3. Prawdziwa życzliwość

Elę cieszą moje radości

Jeszcze niedawno obie z Elą ubierałyśmy się w ciucholandach, bo ledwie starczało nam do pierwszego. Teraz ja sprzedałam dom po rodzicach i powodzi mi się dużo lepiej. Bałam się, że Ela źle to przyjmie. Wiadomo, zazdrość, ludzka rzecz. A ona przyszła do mnie z ciastem i szczerze pogratulowała mi udanej transakcji!

Danuta T.

Przyjaciółka potrafi cieszyć się naszym szczęściem nawet wtedy, gdy jej samej życie nie rozpieszcza. Staraj się mieć to na uwadze!

► Nie zazdrość jej sukcesów. W twoim życiu nie wydarzyło się ostatnio nic dobrego? Mimo wszystko okaż radość, gdy przyjaciółka wygra walkę tłuszczykiem na biodrach lub gdy jej dziecko zda maturę na samych piątkach. Bo jeśli przygnębiałaby cię myśl, że los jej sprzyja, to czy wasz związek można nazwać przyjaźnią?

► Nie rywalizuj. Jej udało się zaoszczędzić na nowy telewizor, a tobie nie? Nie stresuj się tym ani nie staraj się za wszelką cenę być od niej lepsza. Pamiętaj, rywalizacja w przyjaźni nie uchodzi. Obie powinniście wzajemne wspierać się i motywować, by drugiej wiodło się jak najlepiej.

4. Delikatność i takt

Przy Misi wspaniale odpoczywam

Znamy się z Misią od 30 lat. Kiedyś razem biwakowałyśmy pod namiotem, farbowałyśmy sobie włosy, kochałyśmy się platonicznie w tych samych chłopakach. Teraz mamy już swoje rodziny, ale dzwonimy do siebie codziennie. Plotkujemy o dzieciakach, mężach, zakupach. To fantastyczny relaks po całym dniu pracy!

Małgorzata T.

W towarzystwie przyjaciółki można naprawdę być sobą. Rozumiemy się z nią bez słów, a jej bliskość daje nam poczucie bezpieczeństwa. Utrzymanie tej więzi wymaga jednak odrobiny wysiłku.

► Nie wystawiaj waszej przyjaźni na zbyt ciężkie próby. Jesteś ostatnio bardzo zajęta czy zakochana po uszy? Nawet wtedy znajdź chwilę na telefon do przyjaciółki. Pamiętaj, przyjaźń, by przetrwała, trzeba pielęgnować podobnie jak miłość.

► Uważaj, by zbytnio się nie narzucać. Ona musi więcej uwagi poświęcić sprawom zawodowym? Chwilowo nie absorbuj jej ciągłymi wizytami czy przedłużającymi się rozmowami telefonicznymi. Gdy trochę za sobą zatęsknicie, potem będziecie jeszcze bardziej cieszyć się z waszych spotkań.

5. Szczerość i wyrozumiałość

Ula dodała mi skrzydeł!

Kiedy czwarty raz oblałam egzamin na prawo jazdy, chciałam sobie już odpuścić. Jednak Ula nie pozwoliła na to. – Dasz radę! – powtarzała. – Mnie się udało, to tobie też! Przypomniała mi nawet, że na studiach zawsze byłam od niej lepsza w testach. Tak mnie podbudowała, że walczyłam dalej i dopięłam swego.

Lucyna S.

Życzliwość i wsparcie często pozwalają nam "przenosić góry". Jednak przyjaźń nie oznacza uśpienia zmysłu krytycznego.

► Uwagi przyjaciółki (dotyczące np. twojego ubioru) przyjmuj za dobrą monetę. Warto mieć kogoś, kto czasem spojrzy na nas chłodnym okiem. Można wtedy poprawić niedociągnięcia.

► Nie bądź drobiazgowa. Ona zagalopowała się w swoich opiniach? Daruj jej nieprzemyślane słowa, każdy ma prawo do małych potknięć. Zamiast obrażać się "na śmierć", wyciągnij rękę do zgody.

Reklama