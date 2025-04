5 kroków, jak polubić samego siebie

Ciągle porównujesz się do innych? Uważasz, że powinnaś być "lepsza"? A może czujesz, że twoja samoocena legła w gruzach? Poznaj 5 prostych kroków, jak polubić samego siebie!



Konstruktywna autokrytyka to nieoceniony sprzymierzeniec w samodoskonaleniu i osiąganiu wymarzonych celów. Co jednak, jeśli zamiast motywować do rozwoju nadmierna krytyka podcina ci skrzydła? Dowiedz się, co możesz zrobić, by docenić swoje zalety i polubić samą siebie!

1. Poznaj swoje zalety

Na kartce papieru wypisz wszystkie rzeczy, które w sobie lubisz. Pamiętaj, że liczą się nawet najmniejsze drobnostki! Następnie poproś najbliższych, by powiedzieli ci za co cię cenią. Będziesz zaskoczona, jak pozytywnie odbierają cię inni!

2. Czas na zmiany

Pomyśl, co najbardziej ci w tobie przeszkadza i spisz to na kartce. Ale uwaga, skup się maksymalnie na 3 rzeczach, które chciałabyś zmienić. Zastanów się, na które z nich masz wpływ i... zaplanuj zmiany! Przeszkadza ci twoja waga? Zapisz się na siłownię! Chciałabyś zwiększyć swoje kwalifikacje? Poszukaj interesujących cię kursów. Nie szukaj wymówek - najtrudniejszy jest pierwszy krok, zobaczysz, że z każdym kolejnym będzie ci coraz łatwiej.

3. Bądź wyrozumiała

Pewnie, że wszyscy chcielibyśmy być idealni pod każdym względem. Na szczęście tacy ludzie nie istnieją (i całe szczęście, bo padlibyśmy z nudów!). Pamiętając o tym spróbuj spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Czy rzeczywiście ta drobna niedoskonałość to taka straszna wada? A może poprostu to coś, co odróżnia cię od innych?

4. Nie porównuj się do innych

Za każdym razem, kiedy przyjdzie ci do głowy porównywać się z innymi zmuś się, żeby pomyśleć o czyms innym. To może być film, który obejrzałaś poprzedniego dnia, wakacyjne plany, cokolwiek, co pozwoli ci odwrócić myśli. Kiedy za wszelką cenę szukasz czegoś, w czym ten ktoś jest lepszy, zamiast motywować, zmiejszasz swoje poczucie wartości. Czy naprawdę warto robić to sobie samemu?

5. Otaczaj się życzliwymi ludźmi

Pewnie, że nie zawsze mamy wpływ na towarzystwo w jakim się znajdujemy. W takiej sytuacji postaraj się do minumum ograniczyć kontakt z osobą, która swoim zachowaniem lub słowami obniża twoją samoocenę. Nie szukaj konfrontacji i nie próbuj na siłę udawadniać własnej wartości. Skup się na sobie i budowaniu pewności siebie, a zanim się obejrzysz to ty przestaniesz zwracać uwagę na nieżyczliwych tobie ludzi. Powodzenia!