Mimo kampanii społecznych, powszechnego dostępu do informacji i coraz częstszego poruszania tego tematu przed media, depresja nadal pozostaje tematem, o którym boimy się lub wstydzimy rozmawiać. Niestety sytuacja ta sprawia, że w okół depresji narasta wiele mitów. Poznaj najczęstsze z nich!

1. Depresja to nie choroba

To jeden z najpopularniejszych i najgroźniejszych mitów, jakie narosły wokół depresji. Sugeruje, że depresja to zwykłe odchylenie od normy, niemal "widzi mi się", które nie wymaga leczenia. Wręcz przeciwnie! Depresja to choroba, która powinna być leczona podczas sesji terapeutycznych.

2. Depresja to po prostu głęboki smutek

Tym, którzy nie doświadczyli depresji ciężko wyobrazić sobie uczucia, jakie towarzyszą tej chorobie. Porównujemy je do znanego nam smutku, który, zgodnie z naszymi doświadczeniami, zwykle przemija z czasem. Depresja to jednak o wiele więcej niż smutek - to dojmujące i nieprzemijające uczucie beznadziejności i rozpaczy, którego żaden czas nie jest w stanie wyleczyć.

3. Depresja dotyczy tylko emocji

Wydaje ci się, że jedynym objawem depresji jest dojmujący smutek? Nic bardziej mylnego! Objawy depresji mogą dotyczyć nie tylko obszaru psychiki, ale też fizyczności, m.in problemów trawiennych, bezsenności bólu o niezidentyfikowanym pochodzeniu czy problemów z oddychaniem.

4. Na depresję cierpią ludzie słabi

Kolejny mit, który sprawia, że depresja nadal jest chorobą wstydliwą. Depresja nie ma nic wspólnego z z tzw. siłą charakteru czy statusem społecznym, wystarczy spojrzeć na sławnych komików, którzy zmagali się z tą chorobą. Choroba nie wybiera - na depresję zapadają na nią zarówno ludzie wrażliwi czy niezamożni, jak i ludzie sukcesu.

5. Rozmawianie o depresji ją pogarsza

Depresja to nadal temat tabu, często po prostu nie wiemy jak rozmawiać z osobą chorą na depresję. Prawdopodobnie stąd wyniknął mit, że rozmawianie o chorobie może pogorszyć jej objawy. Jeśli chory na depresję czuje potrzebę rozmawiania o swojej chorobie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. I odwrotnie - jeśli nie ma takiej potrzeby, nie powinno się na siłę zmuszać go do przezwyciężania swojej niechęci. Każdy z nas ma inne potrzeby, inaczej przeżywa trudne dla siebie chwile, a my powinniśmy potrafić to uszanować.

