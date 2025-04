5 pomysłów, jak być szczęśliwą

Często jesteśmy tak zabiegane, że zapominamy o swoich przyjemnościach. Poznaj sposoby, by poczuć się szczęśliwą.



Zastanawiasz się, jak znajdziesz czas na przyjemności? Uważnie przestudiuj swój grafik obowiązków. Nieraz wystarczy tylko drobna zmiana w planie dnia, by wygospodarować wolną chwilę na zrobienie czegoś, co sprawi nam prawdziwą radość. Co by to mogło być?

1. Zorganizuj spotkanie



Już nie pamiętasz, kiedy ostatnio imprezowałaś z przyjaciółmi? Sięgnij więc po telefon i skrzyknij towarzystwo na potańcówkę na działce czy wspólną wyprawę do klubu. Wolisz bardziej kameralne spotkania? Umów się z przyjaciółką na zaległe plotki albo zaproś z mężem do siebie na wieczór zaprzyjaźnione z wami małżeństwo. Przypomnicie sobie stare, dobre czasy, gdy takie sympatyczne kolacyjki urządzaliście sobie prawie w każdy weekend.

