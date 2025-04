Czy określenie "mężczyźni wolą blondynki" jest zwykłym hasłem wyssanym z palca, czy może jednak ma jakieś psychologiczne uzasadnienie? Ma i okazuje, się, że źródło tkwi nie tylko w męskiej psychice, ale również genach!

Reklama

Choć w dobrym tonie jest nie oceniać ludzi po wyglądzie to życie pokazuje, że to właśnie on ma priorytetowe znaczenie w określeniu atrakcyjności płci przeciwnej. Okazuje się również, że bardzo ważną funkcje spełniają kobiece włosy - mogą być niezwykle ważnym nośnikiem informacji o cechach charakteru i doskonałym wabikiem. W najpopularniejszych kolorach włosów wyróżnić można: blondynki, szatynki, brunetki oraz kobiety o rudych włosach (choć tych naturalnych jest ok.5% populacji). Skoro mamy, aż tak duży wachlarz kolorystyczny, skąd przekonanie, że to właśnie blondynki królują w męskich fantazjach?

Oto kilka najciekawszych teorii dotyczących fenomenu tych słonecznych włosów:

Ciekawostka: choć z założenia "mężczyźni wolą blondynki" to największe zainteresowanie względem uległości genów zyskają kobiety o rudych włosach. Ich gen można traktować niemal jak przezroczysty, który przyjmie dowolny kształt w zależności od tego z jakim się połączy, gwarantując przekazanie odpowiednich, męskich genów.

Bardzo jasny kolor włosów sprzyja otwartości i swobodzie. Kobiety o włosach koloru blond statystycznie utożsamiane są z osobami frywolnymi, odważnymi, rozrywkowymi, ciut zwariowanymi. W związku z tym, blondynki wydają się bardziej atrakcyjne seksualnie i budzą większe pożądanie.

Blond należy do palety kolorów rozjaśniających optycznie twarz, łagodząc jednocześnie rysy twarzy. Z punktu widzenia mężczyzny, subtelne rysy twarzy zwiastują delikatność i uległość, a część mężczyzn tego właśnie szuka.

Blond jest synonimem czułości i utożsamiany jest z tęsknotą za dzieciństwem, a więc wszystkim tym co przyjemne i niezobowiązujące.

Naturalnie jasne włosy idą zwykle w parze z jasną cerą, na której jak wiemy łatwiej dostrzec oznaki choroby oraz wszelkie emocje jak np. podniecenie czy zainteresowanie.

Mężczyźni odczuwają naturalną potrzebę dominacji i przekazania własnych genów potomstwu. Podświadomie wybierają partnerkę, której geny nie zdominują jego genów. Tak własnie jest w przypadku kobiet o jasnych włosach.

Warto wspomnieć, iż blond utożsamiany był z największymi ikonami piękna m.in. Marlin Monroe, która zniewalała mężczyzn urodą i niepodważalnym urokiem osobistym. Co równie ważne, ten wyjątkowy kolor był wykorzystywany również w popularnych bajkach dla dzieci (Kopciuszek, Małgosia, Calineczka) jako synonim dobra i wrażliwości. Dodatkowo jasne włosy kojarzą się z czystością, niewinnością i młodością.

Kolor kobiecych włosów stał się doskonałym wyznacznikiem kobiecej urody i charakteru. Stereotyp blondynki zakłada również niekoniecznie pochlebne cechy łączone z ufnością - naiwność i roztropność, która wynikać mogła z faktu braku przebicia w męskim gronie. Na całe szczęście rola kobiet w społeczeństwie (szczególnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat) uległa diametralnym przemianom, dzięki czemu każda kobieta, niezależnie od koloru włosów, umiejętnie walczy o swoje przekonania i potrzeby, wybierając życiowych partnerów wg. własnych, często wysokich preferencji.

Reklama

Zobacz także:

Co najczęściej odciąga od nauki?

Fryzura odzwierciedla nasz charakter!

Jak przykleić sztuczne rzęsy - poradnik