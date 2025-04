5 przyczyn złego samopoczucia jesienią

Jesień to pora roku, która bardziej niż pozostałe przyczynia się do spadku naszej formy i pogarsza samopoczucie. Skąd to wynika? Poznaj 5 najczęstszych przyczyn złego samopoczucia jesienią!



Nie od dziś wiadomo, że jesienny spadek formy może być wynikiem zmieniającej się pogody. Zobacz, co sprawia, że nasze samopoczucie pogarsza się właśnie jesienią!

1. Słabe promienie słoneczne

Jednym z czynników wpływających na poziom naszej energii jest ograniczona ilość słońca. Krótsze dni, dzień spędzany w budynkach przy sztucznym oświetleniu oddziałują na wzrost produkcji melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za regulację naszego zegara biologicznego.

2. Brak aktywności fizycznej

Ze względu na krótsze i chłodniejsze dni nasza motywacja do ćwiczeń spada, dlatego ruszamy się mniej niż w cieplejszych porach roku. Przez to spada poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia, produkowanych podczas aktywności fizycznej Zamiast czekać na powrót energii powinniśmy sami prowokować jej przypływ i naszą aktywność zacząć choćby od lekkiego treningu np. prostych ćwiczeń w domu lub spaceru.

3. Zmiany i stres

Inny niż dotychczas tryb pracy, nowe zdarzenia w życiu prywatnym, często występujący stres bardzo obniżają naszą motywację do działania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nauczyć się panowania nad stresem. Istnieje wiele metod, które po kilkukrotnym treningu pomagają w zmniejszeniu napięcia, m.in. głębokie oddechy polegające na spokojnych, minimum 5-sekundowych wdechach i wydechach.

4. Nieodpowiednia dieta

Posiłki ubogie w witaminy i minerały osłabiają nasz organizm. Często korzystając z powszechnie dostępnych „diet cud”, od których aż roi się w Internecie, zapominamy, że mogą być one niedostosowane do potrzeb naszego organizmu. Warto więc korzystać z dostępnych jeszcze jesienią owoców i warzyw, takich jak np. jabłka, gruszki, buraki, cukinie, dynie.

5. Brak odpowiedniej ilości snu

Każdy z nas doświadczył na własnej skórze, że im mniej śpimy, tym mniejsza jest nasza wydajność w ciągu dnia. Brak odpowiedniej ilości snu lub niedosypianie powodują słabą regeneracją organizmu po całym dniu pracy. Czasami warto przed snem wybrać się na krótki spacer, aby dotlenić organizm. 5-10 minut spędzonych na świeżym powietrzu może przyczynić się do łatwiejszego zaśnięcia.

