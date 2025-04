Zadowolenie, entuzjazm, podekscytowanie. Pozytywne emocje, których dzieci doświadczają na co dzień, nam niestety towarzyszą niezbyt często. Potwierdzają to badania psychologów. Wynika z nich, że smak prawdziwej radości poznało zaledwie 39 proc. z nas, uczucie zadowolenia zaś jest bliskie jedynie co trzeciej Polce. Dlaczego tak rzadko otwieramy się na miłe doznania? Ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy rozsądek i obowiązki. To naturalne, jednak czasem warto poczuć się szczęśliwym, beztroskim dzieckiem. Spróbujemy cię o tym przekonać.

1. Radość i zabawa dodają życiu blasku

Każdy dom weseleje, gdy pojawia się w nim maluch. To dlatego, że dzieci uwielbiają się bawić. Wystarczy, że nosek malca dla żartu nazwiesz uszkiem, na buzi szkraba od razu pojawia się uśmiech. Trudno też znaleźć kilkulatka, dla którego lepienie ludzików z plasteliny czy robienie mydlanych baniek nie byłoby prawdziwą frajdą. Ten niewiarygodny zapał do przeżywania radości zdradza też szczęśliwa minka brzdąca, który smakuje ulubione łakocie, czy buja się na huśtawce. Maluchy potrafią bowiem cieszyć się każdym drobiazgiem. A przy tym wszystko udaje im się obrócić w dobrą zabawę.

Rady dla Ciebie od polek.pl:

- Staraj się zauważać choćby najdrobniejsze uśmiechy losu. Mąż kupił ci kwiaty bez okazji? Koleżanka pochwaliła twoją nową fryzurę? Doceń te przejawy miłości i sympatii. Będziesz radośniejsza!

- Gdy tylko jest okazja, sprawiaj sobie drobne przyjemności. Pamiętasz, kiedy ostatnio biegałaś boso po trawie lub wirowałaś na karuzeli w lunaparku? Jeśli twoja pamięć tak daleko nie sięga, pora nadrobić zaległości. To żaden grzech zrobić coś szalonego!

- Pozwól sobie na odrobinę zdrowego egoizmu. Owszem, obowiązki są ważne, ale świat się nie zawali, gdy czasem machniesz ręką na prasowanie i umówisz się na plotki z koleżankami. Warto też wygospodarować czas na codzienne spacery, czytanie książek czy kino.

2. Krzyk uwalnia od gniewu

Zauważ, dzieci nie skrywają swoich żalów. Gdy coś nie idzie po ich myśli, złoszczą się, krzyczą, płaczą. Jako rodzice czasem mamy serdecznie dość takich scen. Jednak dając upust negatywnym emocjom, maluch uwalnia się od niepotrzebnych napięć, dzięki czemu rośnie zdrowo, jest wesoły i uśmiechnięty.

Rady dla Ciebie od polek.pl:

- Kiedy jesteś naprawdę o coś wściekła, znajdź cichy kąt i wypłacz się lub wykrzycz w poduszkę. Albo rozładuj stres na siłowni. To dużo lepsze, niż skrywanie złości, gdy tak naprawdę masz ochotę eksplodować. Skumulowany gniew sprawia bowiem, że stajemy się zgryźliwi, cyniczni i zgorzkniali.

- Pamiętaj, że negatywne emocje można też wyrażać słowami. Ukochany czymś ci dopiekł? Przyjaciółka zapomniała o twoich urodzinach? Zamiast chować w sercu urazę, powiedz po prostu, że jest ci przykro oraz spokojnie wyjaśnij dlaczego. Szczere wyznanie oczyści atmosferę i od razu zrobi ci się lżej na duszy.

- Jeśli często tracisz panowanie nad sobą, zastanów się, czy nie wyolbrzymiasz problemów. Pamiętaj, dzieci dlatego są radosne, że nie przejmują się byle głupstwem. Dla nich bałagan w zabawkach czy plama na nowym ubraniu to pestka! Kiedy więc mąż nie zmyje po sobie kubka - zbagatelizuj drobną nieprzyjemność. To czyni życie łatwiejszym!

3. Odwaga toruje drogę sukcesom

Dla małego dziecka nie ma rzeczy niemożliwych. Już roczny brzdąc z uporem rwie się do chodzenia, a guzy czy siniaki po bolesnych upadkach nie zrażają go do ponawiania prób. Dzielny malec także później stawia czoło wszelkim przeciwnościom. Choć zapięcie sweterka czy nalanie soku do szklanki to dla niego prawdziwe wyzwanie, łatwo się nie poddaje. Z godną podziwu determinacją próbuje też wcelować łyżką do buzi, czy samodzielnie zasznurować buty. Po prostu wierzy, że w końcu się uda. I właśnie dzięki temu z każdym dniem lepiej poznaje świat i coraz więcej umie.

Rady dla Ciebie od polek.pl:

- Nie bój się nowych wyzwań i z uporem zdążaj do celu. Uważasz, że w obecnej pracy nie masz perspektyw? Jeśli koleżanka proponuje ci rozkręcenie wspólnego biznesu, poważnie rozważ propozycję. Nie pozwól, by wszystko zostało po staremu tylko dlatego, że nie przepadasz za zmianami.

- Nigdy nie mów: „To mnie przerasta!”. Trudniejsze sytuacje traktuj jak zadania, którym prędzej czy później dasz radę sprostać. Chcesz zdobyć prawo jazdy? Wspomóż się wizualizacją. Często wyobrażaj sobie, jak wskakujesz do samochodu, by np. wygodnie podwieźć dziecko do przedszkola. To naprawdę działa!

- Nie słuchaj ludzi, którzy ci wmawiają, że coś jest dla ciebie za trudne. Powtarzaj sobie: Uda się, dopnę swego! Upór, determinacja i wiara w powodzenie to prosta droga do sukcesu!

4. Fantazja to klucz do twórczego życia

Dzieci są mistrzami w uruchamianiu wyobraźni. Z upodobaniem przenoszą się do magicznego świata, w którym źli czarnoksiężnicy więżą w zamkach księżniczki, by potem mogli ratować je królewicze. Za sprawą fantazji maluchy zmieniają się też w rycerzy, prowadzą pogawędki z lalkami, czy bawią się w berka

z wyimaginowanymi przyjaciółmi. To bardzo dobrze, że potrafią fantazjować! Dzięki temu wspaniale rozwijają swoje zdolności twórcze.

Rady dla Ciebie od polek.pl:

- Otwórz się, niczym dziecko, na świat wyobraźni. Fantazjuj o wspaniałej romantycznej miłości, błyskotliwej karierze w pracy czy o upragnionym urlopie na Majorce. Zdaniem psychologów, to doskonały sposób na odkrywanie swoich pragnień i… odreagowanie stresów!

- Nie ograniczaj się wyłącznie do snucia miłych wizji. Swoje marzenia staraj się przekuwać w czyny. Jeżeli uważasz, że uszczęśliwiłoby cię np. zrzucenie kilku kilogramów, już od jutra zacznij ograniczać kalorie i biegać po osiedlowych alejkach. Pamiętaj, chcieć to móc!

- Nie skupiaj się wyłącznie na obowiązkach. Staraj się też robić rzeczy, które naprawdę cię pasjonują. Masz jakieś hobby, które zaniedbałaś? Choć trochę czasu wygospodaruj na ulubione zajęcia. Będziesz się częściej uśmiechać!

5. Ciekawość świata rozwija umysł

Maluchy uwielbiają zdobywać nowe doświadczenia. Nieustannie więc eksperymentują, starając się poznawać otoczenie wszystkimi zmysłami. Fascynują je kolory, dźwięki, nieznane smaki... To właśnie dlatego już jako niemowlęta wkładają wszystko do buzi, czy usiłują doczołgać się do piłki. W ten sposób dzieci doskonalą też mnóstwo umiejętności.

Rady dla Ciebie od polek.pl:

- Szukaj okazji do poznawania nowych ludzi, miejsc, interesuj się wszystkim wokół. Dobry film, artykuł czy dłuższa rozmowa z kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, zapewnią ci wspaniały nastrój i świetnie wpłyną na umysł.

- Nigdy nie żałuj czasu i energii na inwestowanie w siebie. Może spróbujesz opanować nowy program komputerowy lub pogłębisz znajomość obcego języka? Ucząc się stale czegoś nowego, stajemy się bardziej kreatywni i ładujemy wewnętrzne akumulatory. To zaś gwarantuje dobre samopoczucie aż do późnej starości.