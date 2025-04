5 wskazówek dla kibiców futbolu

Piłka nożna poza sportowymi emocjami przynosi również stres związany z rywalizacją. Poznaj 5 prostych wskazówek, które pomogą wielbicielom futbolu radzić sobie w stresujących sytuacjach.



fot. Fotolia



1. Zbieraj pamiątki z wyjątkowych chwil radości

Nasza drużyna przed chwilą zdobyła bramkę. Mamy ochotę wspiąć się ze szczęścia na wyżyny. Najlepszym sposobem zapamiętania tej emocji jest zrobienie zdjęcia lub filmu ze zdobytej bramki. Obejrzenie fotografii lub nagrania przedstawiającego konkretne wydarzenie jest w stanie odświeżyć o wiele więcej wspomnień, niż słowo pisane.

2. Pamiętaj o swoim przedmeczowym rytuale

Dzień rozgrywek to również czas przedmeczowych przyzwyczajeń i przesądów. Daje to poczucie kontroli nad sytuacją oraz przekonanie, że takie działanie zapewni korzystny wynik naszej drużyny. Podobnie jak kibice, również gracze mają swoje przedmeczowe rytuały, które mogą mieć wpływ na zwycięstwo. Należy robić wszystko co w naszym mniemaniu pomoże drużynie, której kibicujemy. Dołączenie do tego 10 minutowego podbijania piłki pozwoli ustabilizować tętno, obniżyć poziom stresu i pozytywnie wpłynie na poprawę naszego samopoczucia.

3. Znoś porażki z honorem

Z jednej strony piłka to ważne spoiwo relacji międzyludzkich, ale bywa tez kością niezgody. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy przyjaciel zbytnio okazuje radość ze zwycięstwa swojej drużyny, podczas gdy nasza przegrała. Warto wykorzystać tę sytuację, gdy los uśmiecha się do przeciwnej drużyny, której kibicuje nasz przyjaciel - być może to dobry sposób na określenie, kto stawia następną kolejkę przy barze?

4. Twoja drużyna przegrała? Nie daj się sprowokować!

Poniedziałkowy powrót do pracy, po tym jak ukochany zespół przegrał spotkanie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi musi się zmierzyć każdy fan piłki nożnej. Jak zachować spokój w podobnej sytuacji? Postawa typu „nie będę reagował na zaczepki” po prostu się nie sprawdza. Posiadanie kilku gotowych odpowiedzi odwracających uwagę od problemu może poprawić nasze samopoczucie. Jeśli przeciwna drużyna jest młodym klubem, zawsze można sobie afirmować, że nie ma odpowiedniej historii lub została zbudowana głównie za pieniądze, które kiedyś odpłyną.

5. Myśl jak menadżer

Trudno o dobre samopoczucie gdy ukochany klub przegrywa spotkanie. Myślenie jak menadżer klubu, który nie pozwala by emocje wpłynęły na działania, jest świetnym sposobem na szybsze radzenie sobie z porażką ulubionej drużyny. Upust negatywnych emocji jest tym, co robi większość piłkarskich fanów w obliczu przegranego spotkania. Im szybciej zostanie podjęta zrównoważona, obiektywna ocena meczu, tym lepiej. Skupienie uwagi na wszystkich elementach, które wypadły dobrze oraz tych wymagających poprawy jest najlepszym sposobem na podsumowanie nieudanego spotkania.

Na podstawie materiałów prasowych HTC