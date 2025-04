6 prostych kroków do lepszej samooceny!

Poczucie własnej wartości to rzecz niezwykle użyteczna i warto ją mieć. Szczęśliwe poczucie własnej wartości nie jest czymś co mamy raz na zawsze niezmienne. Jeśli jest małe może wzrosnąć, jeśli jest duże może spaść. Chcesz wzmocnić lub zbudować poczucie własnej wartości? Możesz to zrobić!, zaczynając choćby dziś!



Reklama

fot. Fotolia



Jak zbudować poczucie własnej wartości?

Skoro chodzi nam o wewnętrzne poczucie, to wiadomo na pewno, że droga do niego widzie wewnątrz ciebie, a więc nic co zewnętrzne tego trwale nie zbuduje. Jeśli więc chcesz wzmocnić poczucie własnej wartości, musisz popracować nad 6. cechami:

1. Zacznij od poznania, a nie oceniania siebie

Jeśli chcesz cenić siebie, potrzebujesz znać siebie – wiedzieć czego chcesz, co cię napędza, dlaczego robisz to co robisz, po co coś robisz, jakie są mocne i słabe strony, do czego możesz ich użyć itp. Tylko świadomość samego siebie i swoich potrzeb i pragnień pozwoli ci żyć "dla siebie", bez porównywania się do innych.

2. Zgódź się na siebie, takim, jakim jesteś w tym momencie

Poznanie siebie to pierwszy krok, drugi to zaakceptowanie tego co się poznało. Samoakceptacja jest uznaniem siebie takim jakim się jest, nawet jeśli obraz, jaki się wyłania z samopoznania nie jest najpiękniejszy. Jeśli przyjmiesz siebie dziś w przyszłości możesz się zmienić.

3. Zacznij mówić innym o swoich celach, potrzebach, przekonaniach, pomysłach

Kolejnym krokiem, a może jednoczesnym z poprzednimi jest ekspresja siebie. Im lepiej wiesz kim jesteś, im bardziej świadomie żyjesz i im lepiej się akceptujesz, tym łatwiej będzie ci wyrażać siebie. W drugą stronę też to działa - im częściej wyrażasz siebie wobec innych, tym bardziej świadomie żyjesz i możesz więcej zaakceptować.

4. Skup się na skutecznym działaniu

Działanie jest głównym fundamentem pewności siebie, bez niego nic nie możesz zmienić. Każda zmiana osobista czy jakaś inna dokonuje się w działaniu. Jeśli masz świadomość siebie, jeśli wiesz czego potrzebujesz, do czego dążysz, jeśli akceptujesz siebie nawet w tym, co jest niezbyt zachwycające łatwiej podejmiesz realne działania nakierowane na cel.

5. Wyjdź z roli ofiary, podejmij odpowiedzialność za swoje życie

Wiele osób rezygnuje z osobistej odpowiedzialności próbując ochronić swoje poczucie własnej wartości. Przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie polega na patrzeniu na sprawy pod kątem „czego ja potrzebuję” i „co JA mogę z tym zrobić”. Ktoś psuje moje życie? Jak ja mogę je zacząć polepszać – co JA mogę zrobić w tym kierunku.

6. Działaj zgodnie ze swoimi przekonaniami

Każdy z nas ma jakiś system przekonań odnośnie tego co jest w życiu ważne, słuszne, co się powinno. Nie jesteś w stanie zbudować poczucia własnej wartości postępując w oderwaniu od własnego systemu wartości, robiąc rzeczy, które źle oceniasz. Zastanów się, czy w twoim życiu nie ma rzeczy, które kolidują z twoim poczuciem wartości i postaraj się je wyeliminować - dzięki temu poprawi się nie tylko twój nastrój, ale też poczucie wartości!

Reklama

Na podstawie artykułu Elżbiety Kalinowskiej - psycholog i psychoterapeutki TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) z Ośrodka Polana w Warszawie