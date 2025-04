fot. Fotolia

1. Zamiast budzika ustaw swoją ulubioną piosenkę!



Co rano budzi cię świdrujący dźwięk budzika? Zamień go na ulubioną piosenkę, która sprawi, że wstaniesz z łóżka z uśmiechem na ustach. Wybrany kawałek nie musi być energiczny – ważne, by jego słuchanie sprawiało ci przyjemność.

Zamiast zwykłej piosenki możesz też wstawać przy dźwiękach delikatnego szumu morza, śpiewu ptaków lub zabawnego hitu z filmu, serialu lub kultowej bajki!

Nasze typy:

Singin’ in the rain z filmu „Deszczowa piosenka” (1952 r.). I’ll be there for you z repertuaru The Rembrandts, czyli wesoła piosenka otwierająca serial „Przyjaciele”. Ghostbusters Ray Parkera z filmu „Pogromcy duchów”. Soundtrack z filmu „Rocky”. Piosenka otwierająca kultową bajkę „Smerfy”, „Gumisie” lub „Kucyki Pony”. Pszczółka Maja śpiewana przez Zbigniewa Wodeckiego. U can't touch this MC Hammera (piosenkę można było usłyszeć w filmie „Aniołki Charliego 2”). The Imperial March (Darth Vader's Theme) Johna Williamsa – oczywiście z “Gwiezdnych wojen”. Piosenka otwierająca serial “Family guy”. I wanna by loved by you – piosenka śpiewana przez Marilyn Monroe w filmie “Pół żartem, pół serio”.

2. Poćwicz… zanim wstaniesz!



Gdy usłyszysz budzik, wyłącz go, a następnie mocno się przeciągnij i rytmicznie napinaj mięśnie – kolejno od nóg w górę. Takie ćwiczenia usprawnią krążenie i tym samym pracę mózgu. Jeśli masz czas i ochotę, poćwicz też chociaż 5-10 minut po tym, jak wstaniesz z łóżka.

3. Wstawaj o tej samej porze!



Twój naturalny zegar biologiczny lubi schematyczność – ustal więc, o której musisz wstawać i trzymaj się tej pory. Nie przedłużaj momentu podniesienia się z łóżka. Oblicz, ile czasu potrzebujesz na sen – staraj się spać minimum 6-7 godzin na dobę. Jeśli będziesz wstawać zawsze o tej samej porze, twój organizm przyzwyczai się do niej i poranne wstawanie będzie dużo łatwiejsze!

4. Zaśnij z pozytywnym nastawieniem!



Przed zaśnięciem pomyśl przez chwilę o wszystkich pozytywnych sprawach, które spotkają cię następnego dnia. Wycisz się i zrelaksuj. Jeśli lubisz, przed pójściem do łóżka zapal pachnące kadzidełko lub zapachową świecę. Możesz też wziąć długą kąpiel z dodatkiem aromatycznych olejków. Cel: wpraw się w dobry nastrój!

5. Śpij przy otwartym oknie!



Ważne jest, aby nie spać w zaduchu. Uchyl więc okno tak, aby temperatura w pokoju wynosiła około 17 stopni Celsjusza. Dopływ tlenu powoduje, że mózg jest lepiej ukrwiony i dzięki temu nasz sen jest lepszej jakości.

Jeśli nie możesz otworzyć okna na noc, wywietrz pomieszczenie przed snem, a rano zrób kilka głębszych wdechów na balkonie lub przy otwartym oknie.

6. Wpuść do pokoju światło!



Światło, które przenika przez powieki, daje sygnał gruczołom szyszynki i przysadki, a te przesyłają go do nadnerczy, by zaczęło się wydzielanie adrenaliny do krwioobiegu. To sprawia, że się budzimy.

Aby więc łatwiej się obudzić, wpuść do pokoju nieco światła: odsłoń wieczorem rolety, by rano obudziło cię słońce. W zimie, gdy rano jest ciemno, możesz po prostu zapalić lampkę.

W ostateczności możesz też próbować poprawić sobie nastrój o poranku żywymi kolorami: powieś w pokoju kolorowe obrazki, pomaluj ściany na radosny kolor (np. zielony), zmień zasłony na żółte lub pomarańczowe.

