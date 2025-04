Co jest grzechem a co cnotą dla nas, żyjących tu i teraz? Czy 7 grzechów głównych i 7 cnót to kanon aktualny i uniwersalny nie tylko dla katolików?



Wielu z nas uważa, że myślenie w kategoriach grzechu o błędach i słabościach ogranicza opis człowieka i skazuje go na wieczne poczucie winy, a najwyższą z cnót definiuje, jako bycie z sobą samym w zgodzie.

Podczas warsztatów inspirowanych psychologią procesu (i nie tylko) nie będziemy odpowiadać na fundamentalne pytania i dyskutować na tematy wiary, ale spróbujemy zbadać to, co POMIĘDZY... grzechem a cnotą – chciwością a hojnością, zazdrością a miłością, lenistwem a pracowitością.

Przy okazji, być może, zdefiniujemy te pojęcia dla siebie samych. Czy wiara we własne sny jest pychą? Czy cnotą lidera jest zawsze pokora? Kiedy gniew naprawdę jest grzechem i nie bywa słuszny? Czy bohater może być cnotliwie cierpliwy? Czy seks może być nieczysty?

Zastanowimy się, jakie grzechy trzeba czasem popełnić, żeby dotrzeć do własnych cnót, czyli – inaczej mówiąc – naszego potencjału...

Zazdrość i miłość - warsztaty kreatywnej rozmowy

Porozmawiamy o słowach i uczuciach... Porozmawiamy o zazdrości i miłości, ich wpływie na sposób naszej rozmowy... Jak często nasze rozmowy to wygłaszane równolegle monologi, a nie dialog?

Jak często w relacjach i związkach posługujemy się od lat tymi samymi schematami porozumiewania się? Jak wiele czasu spędziliśmy na tzw. small talk, czyli męczących pogawędkach o niczym i powtarzaniu konwencjonalnych formułek?

Jak wiele jest rozmów, które pamiętamy jako niezwykłe, wzbogacające, głębokie i poruszające, pełne miłości? "Ludzie wielokrotnie zmieniali świat poprzez zmianę sposobu prowadzenia rozmowy" – uważa Theodore Zeldin, autor książki "Jak rozmowa zmienia twoje życie".

Skoro dobre rozmowy zmieniają świat na lepsze, to zmieniają także nas i nasze relacje. Podczas warsztatu poćwiczymy umiejętności tzw. kreatywnej rozmowy i postaramy się odkryć, co się na nią składa. Pobawimy się także w dziennikarzy...

Prześledzimy wzorce, którymi posługiwaliśmy się do tej pory komunikując się z innymi, a które nie są już satysfakcjonujące.

Przyjrzymy się temu, jak zmienia się nasz styl rozmowy w zależności od rozmówcy. Kto i do kogo wtedy mówi?

Inspiracje: psychologia procesu, "Jak rozmowa zmienia twoje życie" Theodore'a Zeldina, wybrane koncepcje teorii komunikacji i publikacji Bandlera, Grindera, publikacje prof. Jerzego Bralczyka, creative writing, "W co grają ludzie?" A. Berne’a

Prowadzi Anna Twardowska – absolwentka Dwuletniego Studium Psychologii Zorientowanej na Proces. Uczestniczy w szkoleniu dyplomowym Instytutu Psychologii Procesu. Prowadzi terapię indywidualną, dla par i grup wg metody Arnolda Mindella pod superwizją dyplomowanego nauczyciela. Praktyk masa żu Ma-uri® i Ma-uri® Bodywork (odbyła cykl szkoleń w Instytucie Ma-uri w Danii oraz miesięczne szkolenie w Nowej Zelandii). Interesuje się wykorzystywaniem pracy z ciałem oraz mądrości rdzennych kultur w terapii, rozwoju osobistym a także w pracy z grupami. Z wykształcenia jest dziennikarką.

26 kwietnia (sobota) - godz. 10.00 - 18.00 (z przerwa obiadowa)

27 kwietnia (niedziela) - godz. 10.00 - 16.00 (z przerwa obiadowa)

ul. Próżna 8

Opłata: 30 PLN (warsztat finansowany)

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Natalia Wawrzewska

Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Tel. 0048 22 620 96 20, 21 wew.221

Fax. 0048 22 620 10 51

ul. Próżna 8

skr. poczt. 814 / p.o. box 814

00-950 Warszawa

www.austria.org.pl