Wielu seniorów uważa, że w ich życiu nie ma już miejsca na radość, miłość, seks, nowe przyjaźnie czy ciekawe pasje. Co na to psycholodzy?

Przekonują, że wraz z upływem lat zazwyczaj sami stopniowo wyrzekamy się tych wszystkich przyjemności. Na upragnionej emeryturze, zamiast biegać na basen i do kina czy spotykać się z przyjaciółmi, zamykamy się w swoich czterech ścianach i siedzimy bezczynnie przed telewizorem. Na szczęście zawsze można to zmienić. Oto powody, dla których warto docenić wszystkie uroki jesieni życia i... korzystać z nich!

1. Nareszcie masz luz

Nie da się zaprzeczyć – emerytura to czas, kiedy możesz czuć się naprawdę wolna. Dzieci wyfrunęły już z domu, pozakładały własne rodziny, więc nieustanna troska o ich wykarmienie, ubranie i właściwe wychowanie dawno już za tobą. Nie musisz też zrywać się bladym świtem do pracy ani zamartwiać się, że w biurze szykuje się redukcja etatów czy że szef krzywo na ciebie spojrzał. Swoje już odpracowałaś i teraz wszystkie te niezbyt miłe problemy zajmują głowy koleżanek z młodszego rocznika. A wziąwszy pod uwagę, że postęp medyczny gwarantuje seniorom wiele lat życia w całkiem dobrej kondycji – możesz teraz naprawdę delektować się każdym dniem jak nigdy wcześniej!

2. Patrzysz na świat z dystansem

Bogate doświadczenie, wewnętrzny spokój, mądrość życiowa to też plusy twojego wieku! Wiadomo, człowiek po 60. roku życia trochę inaczej na wszystko patrzy. Kiedyś zmartwiałaś się byle głupstwem, choćby gorszą oceną w dzienniczku dziecka. Teraz przejmują cię tylko sprawy większej wagi, za to potrafisz cieszyć się nawet drobiazgami – np. tym, że od rana świeci słońce, kwiatek na oknie zakwitł albo że wnuczek namalował ci piękną laurkę na urodziny. Co więcej, im jesteś starsza, tym mocniej dochodzą w tobie do głosu takie wspaniałe cechy, jak cierpliwość, wyrozumiałość, łagodność... Nie myśl więc tym, że nie można zatrzymać czasu, tylko bierz z życia to, co najlepsze!

3. Cieszysz się wnukami

Ponieważ obowiązków ci ubyło, masz wreszcie dość czasu dla rodziny, a przede wszystkim dla swoich ukochanych wnuków. Możesz zabierać dzieciaki na plac zabaw, do zoo, opowiadać im bajki, brać na kolana, przytulać... Jednym słowem, z radością dajesz maluchom to, czego ich rodzice – często zabiegani i zajęci zarabianiem na życie – dawać po prostu nie mogą. Pomyśl, czy to nie wspaniała powtórka z młodości? Znów pochylasz się nad szkrabami, jak kiedyś nad swoimi dziećmi, ale tym razem bez specjalnych wymagań i lęku. Cały ciężar i obowiązek ich wychowania spoczywa bowiem na rodzicach. To oni, nie ty, rozważają np., do jakiej szkoły posłać synka albo pilnują terminu kolejnej wizyty córki u ortodonty. Tobie pozostają do wypełnienia o wiele milsze zadania – dopieszczanie wnucząt i ewentualna doraźna pomoc przy nich, gdy syn czy córka zwrócą się do ciebie z taką prośbą.

4. Rozwijasz swoje pasje

Jesień życia to najlepszy czas na realizację niespełnionych dotąd marzeń, które kiedyś z różnych ważnych powodów musiały zostać odsunięte na dalszy plan. Zawsze lubiłaś rozmawiać z ludźmi, ale zajęta wychowywaniem dzieci czy karierą nie miałaś zbyt wiele czasu na kontakty towarzyskie? Teraz możesz nadrobić zaległości! Zamiast spędzać całe dnie na oglądaniu telewizyjnych seriali, poplotkuj z sąsiadką przy filiżance herbaty albo sięgnij po telefon i zaproponuj znajomym wspólny wypad do kina czy do teatru. Nie najlepiej idzie ci z obsługą komputera? Zapisz się na odpowiedni kurs albo poproś wnuki, by udzieliły ci pomocnych wskazówek. Będziesz wtedy mogła korzystać z ciekawych serwisów internetowych (np. www.intersenior.pl) czy poszerzyć swój krąg znajomych, komunikując się z ludźmi przez gadu-gadu czy Skype’a. Pamiętaj też o bardzo popularnych ostatnio Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Mają one swoje placówki w każdym większym mieście (tę najbliższą twojego miejsca zamieszkania wyszukasz pod adresem internetowym: www.senior.pl/uniwersytety). Opłata roczna wynosi ok. 40–50 zł. Seniorzy uczą się tam obcych języków, historii sztuki, psychologii, chodzą na basen, terapię tańcem, ćwiczą jazdę konną, dyskutują o polityce. Nie muszą przy tym chodzić na wszystkie wykłady ani zdawać żadnych egzaminów. Uczestniczą w tych zajęciach dla czystej przyjemności. Przyłącz się do nich koniecznie!

5. Znów odkrywasz miłość

Zauważyłaś, że czasy się zmieniają? Cudowne stany zakochania, randki czy miłosne uniesienia nie są już zarezerwowane wyłącznie dla młodych. Po 60. roku życia też możesz umawiać się z mężem na romantyczne spacery czy organizować dla ukochanego miłe kolacje przy świecach. Dokucza ci samotność? Nie bój się szukać partnera. Życie pokazuje, że często dopiero w późnym wieku poznajemy kogoś, kto jest dla nas "brakującą połówką jabłka". Jeśli więc spotkasz kogoś, kto ci się spodoba, nie broń się przed poruszającymi cię gorącymi emocjami. Idź za porywem serca i spróbuj zbudować nowy związek, ciesząc się, że przytrafiło ci się coś naprawdę pięknego.

6. Kochasz się bez lęku

Uważasz, że po 60. roku życia wypada zrezygnować z seksu? Nic podobnego! Właśnie teraz możesz czerpać ze zbliżeń prawdziwą radość. Jesteś już po menopauzie, więc nie musisz bać się niechcianej ciąży. Ewentualny dyskomfort podczas współżycia skutecznie łagodzą żele intymne (można je kupić nawet w supermarkecie). Poza tym pieszczoty to najlepszy lek antydepresyjny i odmładzający. Kiedy się kochasz, w twoim ustroju wzrasta poziom endorfin, zwanych też hormonami szczęścia. A dzięki temu tryskasz humorem, energią i... piękniejesz! Zostało też dowiedzione, że częste intymne zbliżenia poprawiają pracę układu krążenia, wzmacniają serce i pobudzają do lepszej pracy układ odpornościowy. To zaś oznacza, że jesteś w lepszej kondycji fizycznej i rzadziej chorujesz.

7. Wyglądasz nadzwyczajnie

Niemożliwe? Pomyśl: atrakcyjny wygląd przed piątą dekadą życia to nic nadzwyczajnego. Za to pociągająca uroda u pani w wieku 60 i więcej lat zachwyca każdego. Ty też masz szansę pławić się w komplementach! Zapomnij tylko o stereotypowych opiniach, że po przejściu na emeryturę kobiety nie mają już po co zaglądać do fryzjera czy kosmetyczki. Korzystaj do woli z rozmaitych zabiegów upiększających, dbaj o zdrową dietę, chodź na spacery, basen, gimnastykuj się. Bo niby dlaczego nie miałabyś czuć się i wyglądać 10 lat młodziej, niż wynikałoby to z twojej metryki? Dla dobrego samopoczucia ważne jest też modne uczesanie, dyskretny makijaż i strój, który odpowiednio podkreśli walory twojej sylwetki (np. zgrabne ramiona czy wydatny biust). Sądzisz, że już za późno na starania o ładny wygląd? Nic podobnego! Spójrz choćby na takie damy polskiego kina, jak Grażyna Szapołowska czy Beata Tyszkiewicz. Wtedy z pewnością od razu uwierzysz, że w każdym wieku można o siebie dbać i być pięknym.

