Towarzyskie spotkanie pod chmurką to świetny pomysł na pożegnanie lata. Grzejąc się z przyjaciółmi w ostatnich promieniach słońca, zyskasz sporą dawkę energii przed nadejściem chłodniejszych, jesiennych dni. Ważne tylko, byś nie zaprzątała sobie głowy różnymi wątpliwościami w rodzaju: co sprezentować gospodarzom czy gdzie ulokować sporą gromadkę gości. Oto garść wskazówek, które uwolnią cię od takich dylematów.

Pytanie 1: Co z noclegiem dla zmotoryzowanych gości, którzy piją drinki?

Ten problem muszą już rozwiązać sami kierowcy. Zazwyczaj rezygnują oni z alkoholu lub zadowalają się symboliczną lampką wina wypitą na początku imprezy. W każdym razie nikt z zaproszonych nie powinien oczekiwać, że wizytę zakończy dopiero następnego dnia po śniadaniu. Chyba, że gospodarze sami poruszą ten wątek i powiedzą coś w rodzaju: "O spanie nie musicie się martwić, mamy dość miejsca". Wtedy dobrze jest wziąć ze sobą śpiwór, aby nie przysporzyć gospodarzom zbyt wielkiego kłopotu.

Pytanie 2: Jaki prezent kupić gospodarzom?

Nie ma sensu przychodzić z bukietem do ukwieconego ogrodu. Lepiej zabrać ze sobą butelkę dobrego wina, słodycze czy jakiś działkowy gadżet, np. kolorową konewkę, donicę czy... zraszacz w formie tańczącego kwiatka. Takie drobiazgi nie są drogie. Kupisz je w każdym sklepie ogrodniczym.

Pytanie 3: Czy wystarczą zwykłe, jednorazowe naczynia?

Oczywiście, zaoszczędzisz sobie zmywania! A goście przecież doskonale wiedzą, że na ogrodowym przyjęciu liczy się wygoda. Papierowe szklanki, talerzyki, tacki kup najlepiej w różnych kolorach. Taka wesoła zastawa świetnie będzie się komponować z ustawionym na stole bukietem polnych kwiatów i bajecznie kolorowymi, papierowymi serwetkami. Sztućce też z powodzeniem mogą być plastikowe, a jeśli organizujesz grilla, to widelce i noże nie są nawet konieczne. Udko kurczaka, kiełbaskę czy kolbę kukurydzy każdy może zjeść, trzymając je w ręku bez obawy, że popełni nietakt.

Pytanie 4: Czy prośba, by goście włączyli się do pomocy przy grillu, jest stosowna?

Jak najbardziej! Rzucenie hasła: "Panowie pilnują rusztu, my z dziewczynami doprawiamy sałatkę" nie powinno nikogo urazić. Wiadomo, takie działkowe przyjęcia zawsze mają nieco improwizowany charakter. Bardziej chodzi o wspólny relaks na świeżym powietrzu niż o rytualne usługiwanie gościom. Jeżeli planujesz przyjąć większą gromadkę osób, możesz nawet zaproponować, że każdy przywiezie ze sobą trochę wiktuałów (np. pokrojone mięso, warzywa czy napoje). Nie wpędzisz się wtedy w koszty, bo wizyta na działce trwa na ogół cały dzień i przyda się spory zapas prowiantu. Uwaga! W dobrym tonie jest, gdy po skończeniu grillowania goście z własnej inicjatywy pomagają gospodarzom w sprzątaniu.

Pytanie 5: Czy wypada zastrzec, że obecność dzieci na imprezie nie jest przewidziana?

Tak, trzeba to jednak zrobić bardzo delikatnie ("Kochani, jeśli nie jest to dla was dużym problemem..."). Nie każdy bowiem ma pod ręką dziadków, gotowych w każdej chwili zaopiekować się szkrabami. A wtedy uwaga, że dzieciaki mają zostać w domu, stawia rodziców w dość niezręcznej sytuacji. Na wszelki wypadek przygotuj się więc na szybką zmianę planów i przystań na obecność maluchów. Dzieciaki będą szczęśliwe, a rodzice na pewno zrobią wszystko, by ich pociechy nikogo zbytnio nie absorbowały.







Pytanie 6: Czy na ogrodowym przyjęciu można pojawić się z psem?

O to zawsze należy zapytać gospodarzy. Nie wszyscy bowiem przepadają za zwierzętami. Jeśli zaś pies ostatecznie zostanie zabrany, staraj się mieć na niego oko. Nie pozwalaj czworonogowi hasać po starannie wypielęgnowanych rabatkach i reaguj stanowczo, gdy spotkanie z twoim pupilem może skończyć się dla kogoś zabrudzeniem ubrania. Pamiętaj też, że nigdy nie ma pewności, w jaki sposób pies zachowa się wobec nieznanych mu ludzi. Dlatego na wszelki wypadek zabierz ze sobą kaganiec.



Pytanie 7: Jak w polowych warunkach zapewnić gościom maksimum wygody?

Takimi drobiazgami w ogóle się nie przejmuj. To przecież impreza pod chmurką, nikt nie oczekuje, że rozsiądzie się w wyściełanym fotelu. Goście na pewno przyjdą w sportowych strojach i bez problemu rozlokują się na leżakach czy plastikowych krzesełkach. A dla tych, dla których zabraknie siedzisk, po prostu rozłóż na trawie koce. Jeśli szykuje się upalny dzień, warto pomyśleć o jakimś schronieniu przed słońcem. To może być np. miejsce ocienione ogrodowym parasolem. Pamiętaj też o kadzidełkach, odstraszających naprzykrzające się komary. Lepiej, by nie dały się one nikomu we znaki, bo może to popsuć najlepszą zabawę.