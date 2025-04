Skłonność do przechwałek jest typowa dla trzynastolatków. To nic groźnego. Dziecko chce po prostu zaimponować kolegom, by zdobyć ich akceptację. Jednak gdy zachowanie to staje się nawykiem, warto zastanowić się nad jego przyczynami.

Przesadne szczycenie się swoją własnością czy sukcesami to często sygnał niskiej samooceny i niedowartościowania. Gdy dziecko nie czuje aprobaty ze strony rówieśników (bo np. rzadko jest zapraszane do wspólnych zbaw), próbuje podsunąć kolegom jakiś szczególny powód, dzięki któremu zasłuży sobie na ich sympatię. Bywa, że nieustannie opowiada o nowych zabawkach, podkreśla swoje zalety czy osiągnięcia. Nierzadko nawet zmyśla na swój temat różne historie, byle tylko przedstawić się w lepszym świetle.

Reakcje kolegów na przechwałki są zazwyczaj odwrotne do tych, jakich oczekuje dziecko. Rówieśnicy podśmiewają się z niego, bo zwyczajnie nie wierzą w wyssane z palca opowieści. A gdy dziecko faktycznie ma powody do dumy (bo np. jest pierwszym uczniem w klasie), często zazdroszczą mu sukcesów i ochoczo przypinają łatkę „nudziarza” czy „chwalipięty”. W efekcie nastawiają się do takiego ucznia jeszcze bardziej niechętnie, zamiast go polubić.

Zmiana postępowania dziecka wymaga z naszej strony dużej delikatności. Przede wszystkim należy uwrażliwiać pociechę na uczucia innych. Jak to zrobić? Przypominajmy, że nie wszystkich rodziców stać np. na drogie prezenty czy zagraniczne wakacyjne wyjazdy. Tłumaczmy, że niektórym dzieciom może być przykro z powodu gorszych stopni czy sportowych wyników. Starajmy się też poświęcać „samochwale” dużo uwagi. Ważne, by dziecko czuło, że lubimy z nim przebywać, że ciekawi nas, co ma do powiedzenia i że świetnie się z nim robi różne rzeczy. To podniesie jego wiarę w siebie i pozwoli zdobywać przyjaciół bez zbędnych przechwałek.

Jak pomóc mu zdobywać przyjaciół?

- Ucz go reguł dobrego zachowania. Dzieci uprzejme i miłe łatwiej znajdują sobie przyjaciół.

- Zauważaj mocne strony dziecka. Pewne siebie daruje sobie przechwałki, które mogą irytować rówieśników.

- Nie ograniczaj zbytnio swobody dziecka. Nadopiekuńczość czy ciągłe zakazy podważają jego wiarę w siebie, co nie ułatwia zdobywania przyjaciół.

- Bądź gościnna. Zachęcaj dziecko, by zapraszało kolegów do domu. Takie wizyty bardzo zbliżają dzieciaki do siebie.