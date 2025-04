Spis treści:

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany również jako zaburzenia hiperkinetyczne. ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że w trakcie rozwoju dziecięcego mózgu pojawiły się deficyty w kształtowaniu określonych funkcji.

Objawy ADHD dotyczą przede wszystkim trzech aspektów:

obniżonej kontroli uwagi/koncentracji,

impulsywności,

nadpobudliwości ruchowej.

W rezultacie dzieci z ADHD często:

nadmiernie koncentrują się na zadaniu („wyłączają się” na to, co dzieje się wokół nich),

łatwo się rozpraszają, ich uwagę odciągają rzeczy mało istotne,

dużo mówią,

nie mogą usiedzieć w miejscu, wiercą się,

popełniają błędy przez nieuwagę,

reagują pod wpływem impulsu, przez co często mają trudność w relacjach społecznych.

ADHD ujawnia się dość wcześnie, bo do 5 roku życia. Przyczyny rozwoju zaburzenia nie są w pełni poznane, jednak przypuszcza się, że jest to problem dziedziczny, a geny odgrywają kluczową rolę w powstaniu trudności.

ADD (ang. Attention Deficit Disorder) to zespół deficytu uwagi, polegający na zaburzeniach w zakresie koncentracji. Jest to też dawna nazwa obecnie stosowanego ADHD. Uznaje się też, że ADD jest rodzajem ADHD, w którym nie występuje nadpobudliwość ruchowa lub jest bardzo nieznacznie nasilona.

ADD jest więc podobnie jak ADHD zaburzeniem neurorozwojowym, z powodu którego dziecko może łatwo się rozpraszać lub nadmiernie koncentrować na zadaniu czy rzeczy, ale nie będzie u niego występowała nadpobudliwość ruchowa, charakterystyczna dla ADHD.

Diagnozę ADHD i ADD ostatecznie stawia lekarz psychiatra. Zanim jednak umówimy się na wizytę, konieczna jest konsultacja z psychologiem specjalizującym się w diagnozowaniu dzieci z ADHD. W celu ustalenia rozpoznania przeprowadzane są ujednolicone testy, które oceniają obecność objawów oraz ich nasilenie u dziecka. W procesie diagnostycznym przydatna jest też opinia wychowawcy z przedszkola lub szkoły. Z zebraną dokumentacją należy udać się do lekarza psychiatry. Co istotne, diagnoza ADHD nie pozwala na uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Można jednak otrzymać liczne wskazówki i pomoc specjalistów, co będzie z pewnością korzystne dla dziecka.

ADHD i ADD są nieuleczalne, ale istnieją metody, które łagodzą objawy oraz poprawiają funkcjonowanie dziecka, a w przyszłości osoby dorosłej. Należą do nich:

trening umiejętności społecznych (TUS),

techniki poprawiające koncentrację,

psychoterapia nastawiona na konkretne problemy (np. lęk, depresję),

psychoedukacja w zakresie ADHD,

środki farmakologiczne (głównie z grupy stymulantów).

Leczenie ADHD i ADD obejmuje te same narzędzia, ale terapia zawsze powinna być dobrana indywidualnie i z pomocą specjalisty.

Trudności związane z ADHD są odczuwane przez całe życie (przeczytaj: ADHD u dorosłych). Pocieszający może być jednak fakt, że wiele objawów z czasem ma mniejsze nasilenie. Osoby dorosłe mogą być np. mniej impulsywne i pobudzone ruchowo niż miało to miejsce w dzieciństwie.

Przede wszystkim pamiętaj, że trudności dziecka wynikają z czegoś, na co nie ma ono wpływu. Są objawem, tak jak kaszel jest objawem grypy i trudno nad nim zapanować, a nawet jest to niemożliwe. Dlatego, aby pomóc dziecku z ADHD, zacznij od siebie: staraj się być świadomym, wyrozumiałym i cierpliwym rodzicem. To nie znaczy – nie rób nic. Dziecko potrzebuje twoich instrukcji i wsparcia każdego dnia.

Aby ułatwić dziecku z ADHD lub ADD funkcjonowanie i przygotować je do samodzielnego życia w przyszłości, warto podjąć różne kroki:

Zadbaj o ciszę w otoczeniu dziecka , gdy musi ono wykonać ważne zadania. Unikaj głośnej muzyki, włączonego telewizora czy głośnych rozmów.

, gdy musi ono wykonać ważne zadania. Unikaj głośnej muzyki, włączonego telewizora czy głośnych rozmów. Pomagaj dziecku wypracowywać stałe nawyki.

Staraj się wspierać je na co dzień wskazówkami dotyczącymi zachowania, ale nie przytłaczaj dziecka uwagami . Krytyka może wpędzić je w poczucie winy i spowodować obniżenie samooceny. Niestety dzieci z ADHD są często krytykowane.

. Krytyka może wpędzić je w poczucie winy i spowodować obniżenie samooceny. Niestety dzieci z ADHD są często krytykowane. Zorganizuj sprzyjające koncentracji miejsce do nauki. Usuń z otoczenia przedmioty, które mogą rozpraszać. Zadbaj, żeby dziecko miało pod ręką tylko to, co jest niezbędne.

Usuń z otoczenia przedmioty, które mogą rozpraszać. Zadbaj, żeby dziecko miało pod ręką tylko to, co jest niezbędne. Nie stawiaj biurka pod oknem. Nawet mało istotne rzeczy rozpraszają osobę z ADHD (przelatujący ptak, przejeżdżający samochód itp.).

W trakcie wykonywania zadań możecie korzystać z timera . To ułatwi skoncentrowanie się na wykonaniu pracy.

. To ułatwi skoncentrowanie się na wykonaniu pracy. Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i wywiązywaniu się z obowiązków.

i wywiązywaniu się z obowiązków. Chwal i nagradzaj, a także ośmielaj.

Unikaj konfliktów rodzinnych i niepotrzebnych stresów, które mogą zaostrzać objawy ADHD.

i niepotrzebnych stresów, które mogą zaostrzać objawy ADHD. Sięgaj po mądre książki przeznaczone dla dzieci z tym zaburzeniem, które m.in. pomagają usprawnić zdolność koncentracji.

przeznaczone dla dzieci z tym zaburzeniem, które m.in. pomagają usprawnić zdolność koncentracji. Bądźcie aktywni fizycznie. Ruch pozwoli w pewnym stopniu (ale nie całkowicie) zaspokoić dziecku potrzebę aktywności.

Ruch pozwoli w pewnym stopniu (ale nie całkowicie) zaspokoić dziecku potrzebę aktywności. Sięgnij po pomoc specjalisty , który zajmuje się dziećmi z tego typu trudnościami.

, który zajmuje się dziećmi z tego typu trudnościami. Współpracuj z opiekunami, nauczycielem wspomagającym w szkole i przedszkolu. Celem zawsze powinno być dobro dziecka.

Nie każda osoba z ADHD ma te same trudności, dlatego metody pomocy powinny być dobierane indywidualnie.

Przeczytaj też: Jak wspierać dziecko z ADHD w nauce?

