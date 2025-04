Kobiety, które mają ADHD, mogą mieć trudności z organizacją i planowaniem, zarządzaniem czasem i wydatkami. Mogą być odbierane jako roztrzepane i zapominalskie. Często są wyjątkowo wrażliwe na opinię innych osób. Chociaż wiele kobiet z ADHD nadąża za wymaganiami, jakie są przed nimi stawiane, to z czasem prowadzi to do utraty sił i często do depresji. Na szczęście są sposoby na ułatwienie sobie funkcjonowania z ADHD.

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem neurorozwojowym. Trzy główne problemy, których dotyczy ADHD, to zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność i nadpobudliwość. Jest często rozpoznawanym stanem u dzieci, który utrzymuje się w życiu dorosłym, chociaż objawy ADHD mogą być łagodniejsze niż w dzieciństwie lub mogą się zmieniać.

Szacuje się, że 11% społeczeństwa ma ADHD. Zaburzenie jest częściej rozpoznawane u chłopców niż u dziewczynek (w stosunku 3:1). Jedną z przyczyn tego zjawiska jest to, że u dziewczynek ADHD przebiega trochę inaczej, co usypia czujność otoczenia.

Chociaż nie ma takiej jednostki chorobowej jak „kobiece” ADHD, to jednak ogólnie u kobiet często przeważają inne cechy. Częściej pojawiają się: dysforia, niższa samoocena oraz zaburzenia lękowe i depresja, natomiast nadpobudliwość przejawia się w innym zakresie, np. w obrębie siedzenia.

Mówiąc stereotypowo, z jednej strony jest ten nadaktywny chłopiec, który nie może usiedzieć w miejscu, a z drugiej strony jest ta najcichsza w klasie dziewczynka, która nie potrafi się skupić. Oczywiście u niektórych dziewczynek może dominować nadruchliwość, a u chłopców zaburzenia uwagi, jednak da się zaobserwować pewne różnice między płciami, jeśli chodzi o objawy ADHD - wyjaśnia, Paulina Pietrzak, psycholog.

Możliwe objawy ADHD u kobiet to:

zaburzenia koncentracji – to może być łatwe rozpraszanie uwagi lub nadmierne koncentrowanie się na jednej rzeczy i „odcinanie się” od otoczenia,

trudność w usiedzeniu w miejscu,

impulsywność, np. przejawiająca się nieprzemyślanych zakupach, wybuchach złości i innych silnych reakcjach emocjonalnych,

trudność w ukończeniu zadań,

bałaganiarstwo,

kłopoty z pamięcią, np. zapominanie o codziennych sprawach, o zabraniu kluczy, telefonu, spotkaniu itp.,

trudności w zarządzeniu czasem, finansami,

kłopoty z nauką i obowiązkami zawodowymi.

Kobiety lepiej niż mężczyźni rozwijają za to strategie radzenia sobie z trudnościami, którymi maskują objawy wynikające z ADHD.

Wiele kobiet z ADHD w dużym stopniu nadąża za wymaganiami. Stają się perfekcyjnymi mamami, żonami, pracownikami, jednak wszystko do czasu, kiedy organizm wysiada i pojawia się wypalenie, zmęczenie, depresja. Ponieważ skuteczne osiąganie życiowych celów z ADHD jest po prostu bardzo wyczerpujące dla organizmu i na dłuższą metę często nie do zrealizowania, bez pomocy specjalisty – mówi Paulina Pietrzak, psycholog.

ADHD u kobiet a dysforia wrażliwa na odrzucenie (RSD)

Trzeba podkreślić, że kobiety z ADHD (mężczyźni również) zmagają się często z tzw. dysforią wrażliwą na odrzucenie (ang. Rejection Sensitive Dysphoria, RSD).

Jest to nadwrażliwość na poczucie odrzucenia lub krytyki, co ma związek z nadmiernym analizowaniem tego, co inni o danej osobie myślą lub mówią. W ADHD kluczowy jest natłok myśli. On nie tylko utrudnia koncentrację, ale również powoduje ciągłe myślenie o tym, co mogłam zrobić inaczej, co ktoś sobie o mnie pomyśli, jak ktoś zareaguje. To jest bardzo uciążliwe - wyjaśnia Paulina Pietrzak, psycholog.

Większość ludzi obawia się odrzucenia, jednak u osób z ADHD negatywne uczucia z tym związane są silniejsze.

RSD sprawia, że osoby z ADHD są również bardziej skłonne do interpretowania niejasnych interakcji jako odrzucenia. To z kolei może powodować u nich nieadekwatne reakcje, w tym niezrozumiałe dla drugiej osoby wybuchy złości. Krytyka jest dla takiej osoby wyjątkowo przytłaczająca. RSD wynika z neurologicznych zmian, które utrudniają kontrolowanie zachowań związanych z wykluczeniem.

Jedno z badań dowiodło, że większość nastolatków i dorosłych z ADHD odczuwa nadwrażliwość na odrzucenie. Aż 1 na 3 osoby w tej grupie twierdzi, że jest to najtrudniejszy aspekt życia z ADHD. Z drugiej strony osoby z ADHD częściej otrzymują z otoczenia sygnały krytyki już w dzieciństwie, co prowadzi do obniżonej samooceny i nakręca negatywne myśli.

Diagnostyka w kierunku ADHD i leczenie tego zaburzenia jest zbliżone dla wszystkich, niezależnie od płci. Jeśli chodzi o rozpoznawanie ADHD, to niestety problem jest rzadziej wychwytywany u dziewczynek i kobiet. Wynikać to może z kilku przyczyn:

Kobiety, które mają ADHD, lepiej niż mężczyźni wypracowują u siebie strategie radzenia sobie ze swoimi trudnościami, maskując swoje objawy. Kobiety z ADHD częściej też zmagają się z zaburzeniami lękowymi lub depresją, co sprawia, że gdy udają się do specjalisty, ich problemy są błędnie diagnozowane. Problemy z uwagą nie są też tak zauważalne w szkole jak nadpobudliwość, która, zdarza się, że dominuje u chłopców, przez co dziewczynki rzadziej są kierowane na badania – wyjaśnia Paulina Pietrzak, psycholog.

Leczenie ADHD w każdym przypadku powinno polegać na pomocy psychologicznej, a często też na przyjmowaniu leków (w zależności od nasilenia objawów). Dorosłe kobiety, które podejrzewają u siebie ADHD, powinny udać się specjalisty. Najlepiej do psychologa lub psychiatry zajmującego się ADHD u dorosłych. Zazwyczaj pacjenci są kierowani na test diagnostyczny w kierunku ADHD, a później na psychoedukację lub psychoterapię ukierunkowaną na radzenie sobie z objawami.

Psychoedukacja pozwala wypracować strategie, dzięki którym łatwiej uporać się z trudnościami. Mogą to być np. metody radzenia sobie z impulsywnością, poprawiania koncentracji czy organizacji czasu i planowania. Warto pamiętać, że już samo uzyskanie diagnozy ADHD pozwala poczuć się lepiej, ponieważ wyjaśnia wiele życiowych niepowodzeń.

Oprócz psychoedukacji można skorzystać z leczenia farmakologicznego. Przy ADHD stosuje się leki z grupy stymulantów, które poprawiają koncentrację i wyciszają.

