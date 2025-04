Wielu z nas tkwi w szponach przekonań, które pojawiały się i pojawiają w naszym życiu. Działają one na zasadzie płyty, która odtwarza się w sposób szczególny, gdy podejmujemy się działań angażujących nasze “ja”. Świadomie lub nie funkcjonujemy zgodnie z obrazem, który stworzyli za nas inni lub zgodnie z tym, co sami o sobie wymalowaliśmy na białych kartkach papieru.

“To, w co wierzymy, staje się dla nas prawdą”

Jako dziecko każdy z nas przyjmuje prawdę o świecie i o sobie samym, taką, jaką przekazują nam inni. Kiedy dorastamy ten wpływ i siła innych osób niestety nie słabną, a co więcej, dochodzi do nich nasze własne myślenie o sobie. Im więcej mamy (negatywnych) przekonań na własny temat, tym bardziej dokładamy wszelkich starań, by je potwierdzić, a przez to i wzmocnić. Ulegamy czarowi setek różnych stwierdzeń dotyczących naszej osoby. Kształtują one nasze doświadczenie, jednak gdy je sobie uświadamiamy- nie jesteśmy wobec nich bezbronni.

Afirmacja także jest przekonaniem, ale takim, które tworzymy, aby zmienić nasze myślenie, a co za tym idzie, także funkcjonowanie w świecie. Jest formą pozytywnej autosugestii działającej jak każda myśl, która zadamawia się w nas w chwili, gdy przyjmujemy ją jako prawdę.

Każda afirmacja jest przeciwieństwem ograniczającego Cię przekonania. Jest właściwą myślą, która aktywuje nowy tor myślenia o sobie i pozwala odzyskać utraconą wolność. Zobacz z jaką łatwością możesz w swoim umyśle przywołać obraz wakacji marzeń. Jesteś w stanie zaplanować i opisać każdy szczegół, poczuć to wyobrażenie wszystkimi zmysłami. I tak jest z afirmacją. Zakłada ona, że nasze myśli są twórcze. Wykorzystujesz zatem zdolności tkwiące w Twoim umyśle.

Pracując z afirmacjami oddziałujesz na Twój podświadomy umysł, dzięki czemu możesz go przeprogramować, wprowadzić nowe wzorce i nawyki. Afirmując stopniowo urzeczywistniasz myśl. To co afirmujesz Twój umysł przyjmuje jako prawdę, bowiem nie jest w stanie odróżnić doświadczenia wyimaginowanego od stanu faktycznego.

Pracuj świadomie

Afirmacja działa zawsze, jeśli wierzysz, nie w jej tajemniczą moc, ale prawdziwość i celowość jej treści. Działa jeśli jesteś wobec siebie szczery i stosujesz ją świadomie. Brak świadomości i automatyzm w ich stosowaniu nie przyniosą Ci nic dobrego, dlatego unikaj zwykłego, mechanicznego powtarzania pozytywnych myśli. Pracuj uważnie i z radością.

Staraj się poprzez pracę z afirmacją poszerzyć własną świadomość. Pomyśl skąd biorą się przekonania, które w sobie nosisz. Zastanów się dlaczego dana afirmacja czy myśl wywołuje w Tobie określone reakcje ( pozytywne lub negatywne); zapamiętaj je i obserwuj czy zmieniają się w trakcie Twojego osobistego rozwoju.

Zadaj sobie pytanie jakie negatywne myśli o Tobie wpoili Ci inni ludzie, a które z nich są Twoim własnym (opartym na błędnym postrzeganiu siebie i odbieraniu ocen innych) dziełem. To jest podstawa Twojej indywidualnej pracy.



Jak tworzyć własne afirmacje?

Możesz tworzyć własne afirmacje, ale pamiętaj o kilku ważnych zasadach, takich jak:

* świadomość- czyli tworzysz własną afirmacje na podstawie obserwacji samego siebie i dociekania negatywnych myśli, które w Tobie tkwią,

* pozytywny wydźwięk- nigdy nie twórz i nie afirmuj negatywnych myśli, unikaj też słowa “nie” w tekście afirmacji, pamiętaj o tym, że afirmacja jest pozytywną myślą, związaną z tym do czego

dążymy lub czego pragniemy ; wszystko co kojarzy się z lękiem, niepewnością, negatywnością,

agresją, poczuciem winy blokuje pozytywne myślenie i sprowadza je na niewłaściwą ścieżkę;

* wiara- w afirmacji musi zawierać się przekonanie, że możesz osiągnąć to co afirmujesz, że

możesz zmienić siebie i sytuację, w której się znajdujesz;

* zwięzłość i precyzja – tekst afirmacji nie może być zbyt długi i rozbudowany; w afirmacji staraj

się zawrzeć to, co najważniejsze;

* zgodność- afirmacja musi być zgodna z tym, co czujesz, co myślisz, w co wierzysz, do czego

dążysz;

* teraźniejszość- formułując tekst afirmacji zawsze pamiętaj, że jest to zdanie oznajmujące, które odnosi się do teraźniejszości, unikaj sformułowań typu będę, otrzymam, itp.

Poza tym rozpoczynaj afirmacje od form Ja, Mój lub połącz je z własnym imieniem ( np. Ja Magda...., Mój....., Ja......).

Afirmacje zawsze odnoszą się do Twojej osoby, ale ich skutkiem są również zauważalne zmiany w relacjach z innymi ludźmi.

W jaki sposób możesz pracować wykorzystując afirmacje?

Najlepszym klimatem sprzyjającym zagnieżdżaniu się afirmacji w Twoim umyśle jest izolacja, wyciszenie, spokój i relaksacja. Specjaliści twierdzą, że wtedy afirmacje docierają najgłębiej do naszej podświadomości. Ale pamiętaj, że Ty sam wiesz najlepiej, kiedy jest odpowiednia pora na pracę z własnymi myślami. Jedni preferują czas wieczorny, tuż przed snem, inni poranek, zaraz po przebudzeniu. Równie dobrze możesz pracować w czasie porannej toalety (jeśli ćwiczysz przed lustrem, zyskujesz możliwość patrzenia sobie w oczy). Dla innych jeszcze najlepszym czasem i miejscem do takiej pracy może okazać się jazda samochodem, czego ze względów bezpieczeństwa nie polecam (afirmując wchodzimy w swoisty stan transu i możemy utracić kontakt z rzeczywistością konieczny do prowadzenia auta).

Jeśli chodzi o formy pracy z afirmacjami, to oprócz powtarzania wybranych,nauczonych na pamięć afirmacji, możemy je przepisywać na kartce, możemy je nagrać, odsłuchiwać i powtarzać, możemy czytać małe karteczki z zapisaną na każdej osobno, jedną myślą. Dobrym sposobem jest również śpiewanie afirmacji na ulubionych melodiach lub dźwiękach, które same przychodzą do głowy. Ta forma pracy ma również świetne działanie terapeutyczno- oczyszczające. Pomaga uwolnić prawdziwy, naturalny głos, często zduszony przez negatywny obraz siebie.

Pracuj przede wszystkim z takimi afirmacjami, które są dla Ciebie najbardziej trudne do przyjęcia i wywołują różne emocje. Pracuj z takimi afirmacjami, którym starasz się najmocniej zaprzeczyć. Jednocześnie pamiętaj, by dociekać źródła takich reakcji. Pracując w ten sposób wkrótce odkryjesz myśli, które mają nad Tobą kontrolę, a to pierwszy krok do tego aby osiągnąć sukces w różnych sferach Twojego życia.

Żyjesz tak jak myślisz,

więc myśl i żyj najpiękniej jak potrafisz.

Powodzenia.

