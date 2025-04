Depresja u starszych dorosłych

U osób powyżej 65 roku życia depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, a według niektórych statystyk – najczęstszym zaburzeniem psychicznym dotykającym tę grupę wiekową. W późnym okresie życia depresja może występować jako objaw chorób somatycznych, może również wystąpić samoistnie, np. pod wpływem dokonania negatywnego bilansu życiowego.

Oprócz farmakoterapii i psychoterapii, nad których udoskonaleniem pracują zespoły naukowców na całym świecie, opracowywane są programy działań profilaktycznych. Jedną z badaczek zajmujących się tematyką profilaktyki opartej na aktywności społecznej ludzi starszych jest Anna Forsman, doktorantka w The Nordic School of Public Health. Jak słusznie zauważa, depresja osób w podeszłym wieku już dziś stanowi palący problem, którego skala będzie rosła wraz z postępującym starzeniem się społeczeństw.

Polecamy: Co to jest schizofrenia?

Reklama

Aktywność społeczna

Po dokonaniu przeglądu i porównania różnych metod interwencji psychospołecznych Anna Forsman stwierdziła, że aktywność społeczna rokuje największe nadzieje jako metoda zapobiegania wystąpieniu depresji, jak również sposób na poprawę psychicznej kondycji ludzi starszych.

Badania wykazały brak znaczącej różnicy w przypadku aktywności fizycznej, treningu umiejętności, grup wsparcia czy metod łączonych w porównaniu z aktywnością społeczną.

Według badaczki, aktywność społeczna dostosowana do możliwości, zdolności i potrzeb ludzi starszych, może z powodzeniem stanowić element profilaktyki w systemie zdrowia publicznego, może być z powodzeniem stosowana przez osoby, które nie mają objawów depresji oraz te, które już odczuwają utrzymujące obniżenie się nastroju.

Reklama

Więzi społeczne

Zaskakujący jest wniosek płynący z przeglądu danych, dokonanego przez Annę Frosman, że grupy wsparcia społecznego nie stanowią znaczącego elementu profilaktyki depresji wieku podeszłego. Wydawać by się mogło, że zbawienne profilaktyczne działanie aktywności społecznej opierać się może na mechanizmie tworzenia więzi społecznej i rozszerzania sieci wsparcia społecznego, być może jednak mamy tu do czynienia z zupełnie innym mechanizmem, wymagającym dalszych badań i naukowych dociekań.

Polecamy: Jak ustalić granice w związku?

Badania Anny Forsman nie dają odpowiedzi na pytanie o mechanizmy odpowiadające za skuteczność aktywności społecznej w profilaktyce depresji u ludzi powyżej 65 roku życia, dają jednak podstawę do ulepszenia dotychczasowych programów profilaktycznych.

Źródło: Nordic School of Public Health (2010, December 10). Social activities effective in preventing depression among older adults. ScienceDaily. Retrieved December 30, 2010, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/12/101210075926.htm