W kolorach ubrań, mimice i gestach ukryta jest spora dawka wiedzy o drugim człowieku. Poddaliśmy psychologicznej analizie 12 zdjęć z gwiazdami. Wiemy, jakie informacje zdradza ich ciało. Taka lekcja przyda się każdej z nas.

Jeśli myślisz, że ludzie oceniają Cię głównie po czynach i słowach, jesteś w błędzie. Treść tego, co mówisz drugiej osobie, to zaledwie 7 proc. komunikatów, jakie o Tobie dostaje. Skąd bierze resztę? Z tonu głosu – 38 proc., i mowy ciała – aż 55 proc.!!! Zaskakujące, jak wiele informacji kryje się w Twoich gestach, mimice i ciuchach. Jeśli posiądziesz tę wiedzę, jest szansa, że będziesz potrafiła w sposób świadomy budować swój wizerunek.

Jestem seksownym łobuziakiem - Cameron Diaz

1. Cameron wie, że ma mnóstwo naturalnego seksapilu. Nie musi tego podkreślać konsekwentnie na każdym kroku. Kokietuje nas w męskim przebraniu, spod którego...

2. ...wyłania się zmysłowość: przymrużone oczy, lekko wydęte usta i różowy stanik. W ten sposób gwiazda nonszalancko mówi: „Mogę być sexy, nawet w przebraniu żigolaka!”.

Rada dla Ciebie: By wyglądać seksownie, wystarczy do stroju włączyć dwa, trzy elementy kobiece. Różowy kolor szminki i biustonosza ma konotację bardzo zmysłową.

Nabijam się z mody i kanonów kobiecości - Pink

1. Piesek jako ekskluzywna ozdoba (rasy york albo chihuahua), służy temu, by gwiazda miała czym zająć ręce. A ciekawiej jest zasłaniać się podczas imprezy zwierzątkiem niż zwykłą torebką. W przypadku Pink chodzi jednak o coś przeciwnego: o igranie z konwencją. Jej piesek, owszem, niewielki, ale to szczeniak niemodnej rasy. Piosenkarka mówi: „Patrzcie, jak się nabijam z modnych kretynek, które traktują pupilki jak torebkę od Gucciego”.

Rada dla Ciebie: Chcesz być zauważona, stawiaj na kontrowersyjne gadżety i zachowania. Usta wydęte jak Marilyn Monroe, różowe włosy? Odważnie! Ty przecież igrasz z konwencją.

Uśmiecham się przez łzy - Nicole Kidman

1. Złota bluzka z haftami na pierwszym planie. Może ma skupiać uwagę obserwatorów i tym samym odciągać wzrok od smutnej gwiazdy. A może Nicole nieświadomie założyła na pierś dla obrony „błyszczącą zbroję”?

2. Zamknięte ramiona. Jeśli ktoś trzyma w ten sposób ręce, oznacza to, że czuje się niepewnie. Zasłaniając brzuch, czyli najsłabszy punkt, zdradzamy, że chcemy się bronić przed światem zewnętrznym.

Rada dla Ciebie: By ukryć zakłopotanie, warto mieć na podorędziu torebkę do trzymania w rękach. Gdy Twoje dłonie będą czymś zajęte, nie będziesz ich kulić przed sobą.

To ja – seksowna pensjonarka - Liv Tyler

1. Gwiazda bez stanika – to już było. A bez majtek? Musi „kręcić”. Liv jest odważna, bo czuje się w spodniach ze wstawką z koronki na luzie. Zdradza to swoboda gestów i naturalność uśmiechu.

2. Dłonie za pupą: to pozycja otwarta. Liv nie czuje skrępowania, co nakazywałoby jej przybrać gesty obronne. Splata delikatnie dłonie na wysokości pośladków. Jej sygnały mówią: „jestem grunge’ową pensjonarką”. W ten sposób stają dziewczynki na akademiach w szkole.

Rada dla Ciebie: Jeśli chcesz wyglądać na imprezie naturalnie, pamiętaj, że musisz mieć wyprostowane plecy, ale mięśnie ramion i rąk nie powinny być sztucznie napięte.

Chętnie złamię serce jakiemuś facetowi - Courtney Love

1. Bluzka wygląda na „no logo”, a krawat jest zawiązany wyjątkowo niestarannie: spodem na wierzch. Bunt, luz... i demonstracja stosunku do mężczyzn. Krawat zdaje się krzyczeć: „Jestem jej trofeum! Courtney wzięła mnie od jednego gościa, którego przed chwilą... miała”.

2. Gwiazdy często stylizują fryzury, by wyglądały jak wysuszone na wietrze. Ale nie Courtney! Ona naprawdę nie modeluje włosów na artystyczny bałagan. Obnosi się z abnegacją. Mówi: „Mogę nie dbać o siebie i być gwiazdą. Dopiero co wstałam z łóżka. Nie interesują mnie konwenanse”.

Rada dla Ciebie: Jeśli chcesz wyglądać na wyluzowaną, potrzebujesz pozycji otwartej. Możesz trzymać rękę za głową. To znak, że panujesz nad sytuacją, jesteś odprężona. Przeciągamy się w ten sposób, gdy zakończy się jakaś spinająca nas emocjonalnie sytuacja. „Uff, już po wszystkim” – myślimy.

Jestem idealnie upozowana - Kylie Minogue

1. Idealne ciało. Idealnie odsłaniające to, co w nim pięknego. Idealny kontrapost. Ciężar ciała przeniesiony na jedną nogę. Do tego dodane wygięte biodro, subtelny uśmiech i luźno opadające ręce. Kompozycja wystudiowana. Piękna, ale niepokojąco perfekcyjna!

Rada dla Ciebie: Jeśli chcesz, by ludzie czuli, że masz ochotę z nimi dyskutować, stań w taki sposób, by jeden czubek buta był skierowany w stronę rozmówcy. To jest jasny komunikat: „Mam ochotę na kontakt z Tobą”. Kylie dobrze o tym wie.

Chcę stąd uciec - Daryl Hannah

1. Bluzka z aplikacją. Czyżby aktorka miała ochotę tak naprawdę pokazać wszystkim język? Bardzo możliwe. Na początku kariery była tak nieśmiała, że nie przychodziła na przyjęcia.

2. Ułożenie butów. To znak: nie mam ochoty tu być, najchętniej bym już sobie poszła.

Rada dla Ciebie: Jesteś nieśmiała? Pamiętaj, by nie próbować ukrywać twarzy za włosami. Tak robią ludzie, którzy nie czują się bezpiecznie. Zasłaniają oczy i łudzą się, że stają się niewidzialni.

Nadal jestem „w tym” najlepsza - Pamela Anderson

1. W gestach Pameli wszystko jest przerysowane i sztuczne: zbyt szeroki uśmiech, pierś ostentacyjnie wystawiona na widok publiczny, kręgosłup wyprostowany jak struna. Ona mówi: „Nadal mam najlepszy biust w Hollywood”.

2. Gdyby oczy Pameli były niewidoczne spod okularów, oznaczałoby to, że gwiazda chce się wyizolować.

Rada dla Ciebie: W XIX wieku maseczka przysłaniająca twarz na balu maskowym pozwalała na śmielsze zachowania. Dziś półprzezroczyste okulary pełnią podobną funkcję. Traktuj je tak, jak Pamela – jako biżuterię.

Bo we mnie jest seks - Penélope Cruz

1. Penélope się nie garbi. Co oznacza, że nie ma kłopotów ze swoją kobiecością. Potrafi „używać” jej jako naturalnego atutu.

2. Bez biżuterii Penélope byłaby jak naga. Kolia pełni funkcję czegoś na kształt drażniących męskie oko półprzezroczystych koronek. Penélope wie, że jeśli cielesność zostaje obnażona tak po prostu, traci się notowania.

Rada dla Ciebie: Jak osiągnąć efekt tajemniczej kokieterii? Zrób „kocie oko”, patrz mężczyznom prosto w oczy i delikatnie się uśmiechaj. To musi być wystudiowany (z zamkniętymi ustami) uśmiech Mony Lisy.

Iwona Czarnyszewicz