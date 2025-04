Czasem zaczyna się niewinnie – od piwa po pracy, ot tak, na rozluźnienie, kilku drinków na imprezie, butelki wina wypitej z koleżanką. Nie zawsze jednak na tym się kończy. Nikt, żaden naukowiec, nie jest w stanie stwierdzić, jaka ilość i jaki rodzaj picia sprawia, że niektóre osoby szybciej niż inne uzależniają się od alkoholu. Dlatego lepiej uważać. Jeśli czujesz, że picie alkoholu wymyka ci się spod kontroli, jak najszybciej szukaj pomocy specjalisty. Im wcześniej, tym lepiej, bo choroba alkoholowa z czasem nasila się i rujnuje życie nie tylko choremu, ale i wszystkim w jego otoczeniu...

Definicja alkoholizmu

Jest wiele definicji alkoholizmu. Według definicji medycznej alkoholizm to okresowe spożywanie alkoholu, które wynika z chęci odczucia jego działania psychicznego, oraz w celu uniknięcia nieprzyjemnego odczucia związanego z zaprzestaniem jego picia. Głównym komponentem alkoholizmu jest fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu. Samo pojęcie alkoholizmu wprowadził Magnus Huss w roku 1849. Słowo to upowszechnił natomiast w latach sześćdziesiątych amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek. Opracował on pierwszą na świecie koncepcję alkoholizmu jako choroby. Zaznaczał, że powstrzymanie rozwoju choroby jest możliwe niezależnie od jej zaawansowania. Teorię te potwierdził w latach osiemdziesiątych inny naukowiec - George Villant. Stwierdził on, że nie ma możliwości, by przerwać alkoholizm i wrócić do niepatologicznego picia. Alkoholik może albo całkowicie zaprzestać pić albo... umrzeć.

Obecnie najczęściej korzysta się z dwóch definicji alkoholizmu:

definicji zawartej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD). Według niej alkoholizm to "zespół zmian psychicznych i zwykle także somatycznych, spowodowany używaniem alkoholu, charakteryzujący się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi, które z reguły obejmują skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu w celu doznania jego efektów psychicznych, a czasem także - aby uniknąć złego samopoczucia wynikającego z braku alkoholu (...)" (Międzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów, 1983, s. 34).

definicji zawartej w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM). Według niej uzależnienie od alkoholu charakteryzuje patologiczny wzorzec używania alkoholu lub zaburzenie funkcji społecznych i/lub zawodowych, które spowodowane zostały używaniem alkoholu oraz towarzysząca któremuś z nich zmieniona tolerancja bądź objawy zespołu abstynencyjnego.

Test na alkoholizm

Testy przydatne w diagnozowaniu alkoholizmu stosuje się od lat czterdziestych. Ich zadaniem jest wyłapanie osób, które piją w sposób, który może prowadzić do alkoholizmu, oraz tych, które już są chore na alkoholizm (objawy alkoholizmu mogą być różne u różnych osób, dlatego najlepszą metodą diagnozowania tej choroby są właśnie testy). Najczęściej stosuje się:

Test CAGE – jego wypełnienie zajmuje około minuty. Należy odpowiedzieć na 4 pytania: 1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałeś konieczność ograniczenia swojego picia? 2. Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia? 3. Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia? 4. Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub postawienia się na nogi?

Już 2 odpowiedzi twierdzące niosą podejrzenie alkoholizmu i kwalifikują daną osobę do dalszej diagnostyki.

Test MAST (25-pytaniowy Michigan Alcoholism Screening Test wraz z jego skróconymi modyfikacjami (10-pytaniowym i 13-pytaniowym).

Pytania w kwestionariuszu BMAST

1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi?

2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie nie mieści się w normie?

3. Czy kiedykolwiek brałeś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików?

4. Czy straciłeś kiedykolwiek przyjaciela lub dziewczynę z powodu picia?

5. Czy miałeś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?

6. Czy z powodu picia zaniedbałeś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne lub opuściłeś pracę kilka dni pod rząd?

7. Czy miałeś kiedykolwiek delirium tremens (majaczenie alkoholowe), nasilone drżenia czy po nadużyciu alkoholu słyszałeś głosy lub widziałeś nie istniejące rzeczy?

8. Czy z powodu picia zwracałeś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę?

9. Czy przebywałeś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia?

10. Czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub czy kiedykolwiek prowadziłeś pojazd po wypiciu alkoholu?

5 odpowiedzi TAK, zdaniem wielu specjalistów świadczy o uzależnieniu od alkoholu.

Test SAAST (35-pytaniowy test do samooceny - Self-Administered Alcoholism Screening Test

Test AUDIT

Test składa się z dwóch części, tj. z wywiadu alkoholowego i badania klinicznego. Test POSIT - test dla młodzieży (Problem-Oriented Screening Instrument for Teenagers), który zawiera 14 pytań

Zrób wirtualny test i przekonaj się, czy masz problem z alkoholem!

Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm jest choroba, która w najwyższym stopniu dotyka całej rodziny. Zwykle rytm picia i niepicia wyznacza rytm życia nie tylko chorego, ale i jego najbliższych. Od tego uzależnione jest samopoczucie bliskich, ich plany itp. Rodzina podobnie, jak alkoholik, przeżywa poszczególne etapy choroby. Zaczyna się od zaprzeczania problemowi. Następnie pojawiają się próby pozbycia się kłopotu - rodzina odcina się się od otoczenia i chroni swój wizerunek (w domu narastają nieporozumienia, pojawiają się konflikty). W dalszej kolejności mamy do czynienia z fazą chaosu. Rodzina zaczyna tracić nadzieję na rozwiązanie problemu. Pojawiają się problemy emocjonalne, chronienie alkoholika, tolerowanie jego zachowań. Wszyscy koncentrują się alkoholiku, próbują na niego wpływać. Uzależnienie cały czas jest w centrum życia rodzinnego. Choroba zaczyna dominować w myślach, planach, działaniach. Taki model zachowania nazywa się współuzależnieniem. Cierpią na nie zwykle najbliżsi osoby pijącej. Charakterystyczne dla zespołu współuzależnienia są:

Poddanie się rytmowi picia

Przejmowanie odpowiedzialności za alkoholika

Kontrolowanie go

Niedopuszczanie, aby ponosił konsekwencje swojego picia

Zaniedbywanie samego siebie

Zaprzeczanie faktom (np. temu, że partner/ojciec jest uzależniony od alkoholu)

Osoby współuzależnione są na początku są nieświadomymi pomocnikami w piciu. Z czasem jednak mogą stać się nieocenioną pomocą w zdiagnozowaniu u leczeniu choroby alkoholowej. Trzeba tylko zacząć szukać pomocy, np. w AA lub poradniach zdrowia psychicznego.

Skutki alkoholizmu

Alkoholizm prowadzi do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i psychologicznych.

