Niemal 1 na 6 dziewcząt w Polsce opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych – wynika z najnowszych badań Procter&Gamble dotyczących ubóstwa menstruacyjnego. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem, marka Always prezentuje najnowszą kampanię #AkcjaDonacja, mającą na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego w Polsce. Każdy może wesprzeć akcję kupując podpaski Always w okresie od 1 lutego do 15 marca.

Miesiączka nadal jest tematem tabu

W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony, a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności.

Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to jednak znacząco na ich komfort i samoocenę. Przez nieobecność w szkole, dziewczęta tracą kontakt z przyjaciółmi i możliwość uczestnictwa w aktywnościach, które są istotne dla budowania ich pewności siebie, a to z kolei jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotknął niemalże 1 na 6 dziewcząt.

Miesiączka jest bardzo ważnym elementem kobiecości. To naturalne, że dziewczęta chcą czuć się pewnie ze swoim ciałem w każdej sytuacji. Gdy nie mają możliwości zakupu podpasek, dopadają je trudne stany emocjonalne: niepokój, zawstydzenie, niepewność, wręcz poczucie winy. Z powodu braku właściwych środków higienicznych nastolatki nie mogą uczestniczyć w zwykłych aktywnościach: opuszczają zajęcia szkolne, odwołują spotkania z przyjaciółmi, izolują się, a w rezultacie mają zaległości i muszą tłumaczyć się z nieobecności. W związku z tym spada ich pewność siebie, samoocena, poczucie własnej wartości.

Brak dostępu do środków higienicznych wywołuje negatywne skutki w dobrostanie psychicznym młodych dziewcząt – mówi dr Monika Perkowska, psycholog dzieci i młodzieży.

Marka Always od lat wspiera młode dziewczyny na całym świecie w budowaniu poczucia własnej wartości. Po sukcesie wieloletniej kampanii Always #JakDziewczyna, przyszła pora na nowy projekt. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, producent kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble rozpoczyna program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie uczennic,

które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup artykułów menstruacyjnych.

Akcję może wesprzeć każdy, kto kupi podpaski Always w dowolnym sklepie na terenie kraju, w okresie od 1 lutego do 15 marca. Akcję wspierać można także w mediach społecznościowych udostępniając w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcie z hashtagami #Always #AkcjaDonacja. Za każde zakupione opakowanie podpasek Always lub udostępnione zdjęcie, Procter & Gamble przekaże donację potrzebującym dziewczynkom w wieku szkolnym, za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jako firma, która wspiera kobiety każdego dnia dzięki produktom z naszego portfolio, chcemy otwarcie rozmawiać o procesie dojrzewania, budowaniu pewności siebie w tym ważnym momencie rozwoju dziewczynek oraz wszystkich aspektach z tym związanych, np. o równym prawie do nauki. Miesiączka jest nieodłącznym elementem stawania się i bycia kobietą, i nie powinna być powodem nieobecności w szkole czy utraty szansy na spędzanie czasu z rówieśnikami – mówi Adrianna Harasymowicz, Dyrektor Kategorii P&G.

Celem programu Always #AkcjaDonacja jest nie tylko pomoc poprzez przekazywanie produktów, ale przede wszystkim wsparcie w procesie stawania się silnymi, pewnymi siebie kobietami,

co jednocześnie jest misją marki Always. Jak ważna jest taka pomoc, doskonale wie Paulina

Sykut-Jeżyna, która została ambasadorką akcji.

„Jako kobieta i matka czuję obowiązek pomocy młodym dziewczynom, które doświadczają niesprawiedliwości z powodu bycia kobietą. My, dojrzałe już kobiety, mamy wiedzę i doświadczenia zbierane przez lata i powinnyśmy się nimi dzielić. Wierzę głęboko, że jest możliwa otwarta, merytoryczna i kulturalna rozmowa na tematy związane z dojrzewaniem, w tym także ubóstwa menstruacyjnego. Program marki Always i Polskiego Czerwonego Krzyża Always #AkcjaDonacja jest pierwszym krokiem do realizacji tego celu" – mówi Paulina Sykut-Jeżyna, ambasadorka programu Always #AkcjaDonacja.

Przekazanie produktów marki Always, PCK planuje podczas drugiego semestru roku szkolnego

2019-2020, czyli od 1 marca w objętych programem szkołach. Szacuje się, że podczas trwania kampanii rozdane zostaną co najmniej 2 miliony podpasek Always.

„Procter & Gamble już od kilku lat wspiera działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym razem jest to marka Always. Informacja, że niemal 1 na 6 dziewczynek opuściła zajęcia lekcyjne z powodu braku artykułów higienicznych, pokazuje jak ważna jest to kwestia. Potwierdza to również liczba zgłoszeń od szkół, które chcą wziąć udział w projekcie Always #AkcjaDonacja.

Na chwilę obecną programem objętych jest prawie 500 placówek z 11 województw. Liczby te pokazują, jak ważne jest nagłośnienie problemu dostępu do kobiecych artykułów higienicznych, a tym samym zadbanie o to, aby nastoletnie Polki stawały się pewnymi siebie kobietami. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego projektu" – mówi Małgorzata Szukała, Kierownik Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów PCK.