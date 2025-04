Czym jest androfobia?



Androfobia, czyli mizoandria, to stan anormalny przejawiający się lękiem kobiet przed mężczyznami oraz silnie odczuwalnym wstrętem. Ta postać lęku ma bardzo często podłoże w traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa lub z przeszłości związanej ściśle z mężczyznami. Te odczucia są tak silne, że uniemożliwiają kobiecie bliższy kontakt z mężczyzną.

Kobiecie cierpiącej na androfobię mężczyzna kojarzy się wyłącznie z przykrymi lub niebezpiecznymi sytuacjami.

Kobiety z androfobią mogą odczuwać także:

Reklama

duszności,

zawroty głowy,

uczucie nadchodzącej śmierci,

kołatanie serca,

brak wiary w siebie i własne możliwości,

jak również mogą mieć problemy z wysławianiem się i logicznym myśleniem.

Androfobia może także uniemożliwiać wykonywanie pracy, gdyż wiążę się z nią brak koncentracji, silne ataki lęku oraz nieumiejętność podejmowania prostych decyzji. Osoba z tą dolegliwością najlepiej czuje się w domu i wśród przyjaciół.

To problem nawet 9% społeczeństwa



Androfobia jest zaliczana do fobii społecznych wywołanych lękiem przed przedmiotami lub innymi osobami. W tym przypadku przedmiotem lęku są mężczyźni.

Przyczynami androfobii są czynniki genetyczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe oraz neurobiologiczne. Na fobie wywołane takimi czynnikami cierpi 7%–9% społeczeństwa.

Zobacz też: Zoofobia - gdy zwierzęta budzą lęk

Reklama

Jak leczyć androfobię?



Praktycznie wszystkie fobie da się leczyć, ale nie jest to łatwe.

Leczenie androfobii jest o tyle trudne, że problem tkwi w podświadomości, jest tam bardzo głęboko zakorzeniony. Potrzeba więc dużo pracy i czasu, aby odpowiednio ukierunkować myśli chorego. Wszystko pozostaje w rękach psychiatry – to on przeprowadza terapię poznawczo-behawioralną, która ma na celu naukę technik redukcji lęku. W terapii pomagają również leki przeciwlękowe lub antydepresyjne.

Fobie można również leczyć przy pomocy hipnozy, systematycznej desensytyzacji (zastąpienia reakcji niechcianej neutralną) oraz wygaszania reakcji (doprowadzenie do kontrolowanego kontaktu kobiety z mężczyzną zamiast unikania go).

Kobiety cierpiące na androfobię zdają sobie sprawę z niedorzeczności swoich lęków i odczuć wobec mężczyzn, ale nie są w stanie nad nimi zapanować. Nie tylko pomoc terapeuty odgrywa kluczową rolę dla osoby chorej, równie ważne albo nawet ważniejsze jest wsparcie i pomoc ze strony rodziny. Niekontrolowana i nieleczona androfobia może prowadzić do wycofania się życia społecznego oraz do samobójstwa.

Zobacz też: Jak leczyć fobię?