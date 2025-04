Anoreksja zwana jest też jadłowstrętem psychicznym. To choroba psychiczna, której cechą charakterystyczną jest umyślne dążenie do utraty masy ciała. Bliscy anorektyka często długo nie wiedzą, że ich żona, córka, syn czy brat są chorzy. Choroba może pozostawać w ukryciu i być skutecznie maskowana przez chorego.

Anoreksja to choroba śmiertelna!

Anoreksja to temat często poruszany w mediach: chudnące gwiazdy często podejrzewa się o to, że cierpią na tę chorobę. Plotkarskie portale nierzadko naśmiewają się ze sławnych osób, używając stwierdzenie: „wygląda jak anorektyczka”. Często możemy też przeczytać, że jest to choroba zmanierowanych, wychudzonych modelek. Przez to nazwa „anoreksja” spowszedniała i przestała budzić słuszne przerażenie. Tymczasem jest to ciężka choroba śmiertelna, która prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu, a leczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy chory uświadomi sobie, że ma poważny problem. Chorują na nią nie tylko młode kobiety, ba! – nie tylko kobiety…

W Polsce około 2% młodzieży cierpi na anoreksję – u dorosłych chorobę stwierdza się rzadziej, tzn. u mniej niż 1% osób. W naszej galerii znajdziecie 5 mitów na temat anoreksji, które często rozpowszechniają rozmaite media. Nie warto w nie wierzyć, ponieważ to sprawia, że ta niebezpieczna choroba jest bagatelizowana i prowadzi do coraz większej śmiertelności…

