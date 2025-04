Chorobliwe postrzeganie własnego ciała, zaburzenie psychiczne czy może raczej efekt szczególnego traktowania osób dotkniętych niepełnosprawnością? Jak traktować apotemnofilię? Na czym ona polega? Jakie są jej przyczyny? Jakie są szanse na jej wyleczenie?

Dążenie do osiągnięcia celu

Bardziej zdesperowani apotemnofilitycy często doprowadzają do uszkodzeń, szczególnie odmrożeń, właśnie po to, by uzyskać powód, dla którego dana kończyna musi być amputowana. Powodem tak drastycznych działań jest nieakceptowanie amputacji bez wyraźnych wskazań medycznych.

Efekt dni niepełnosprawnych?

Powszechny jest pogląd, że apotemnofilia jest efektem zwracania szczególnej uwagi na osoby niepełnosprawne, w jakiś sposób „ułomne”, szczególny wpływ miałyby mieć Dni Niepełnosprawnych. Zdaniem niektórych takie szczególne traktowanie może wpływać na apotemnofilityków negatywnie, bo przekazuje w ten sposób informację, że ludzie będący w jakiś sposób niepełnosprawnymi, są wyjątkowo traktowani i mają pewne przywileje.

Przyczyny

Trudno jednoznacznie określić, co jest powodem pojawiania się przemożnego pragnienia amputacji którejś z kończyn. Jako możliwe przyczyny określa się czasem zaburzenia neurologiczne, niewłaściwe funkcjonowanie prawej półkuli mózgu i problemy z akceptacją własnego ciała.

Klasyfikacja

Problematyczne jest również zaklasyfikowanie apotemnofilii do kategorii chorób – w Wielkiej Brytanii jest ona uznawana za przypadłość podobną w swojej naturze do anoreksji, niektórzy specjaliści uznają ją za zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, inni za rodzaj seksualnego fetyszyzmu.

Jak leczyć?

W przypadku apotemnofilii trudno również o jakąkolwiek wyspecjalizowaną i w pełni skuteczną terapię. Bywa stosowana terapia poznawczo-behawioralna, jednak nie potwierdzono jej skuteczności.