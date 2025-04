Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, która ma charakter zapalny i polega na demielinizacji komórek nerwowych, czyli zanikaniu białych substancji izolujących zakończenia nerwowe, oraz na ich rozpadzie. Rozsiany charakter oznacza, że rozpad komórek następuje w różnych miejscach układu nerwowego.

W zależności od umiejscowienia ubytków może powodować różne objawy, jak np. zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia równowagi, widzenia czy zaburzenia pracy autonomicznego układu nerwowego. Objawy mogą obejmować sferę emocjonalną i poznawczą. Mogą występować również dolegliwości w postaci przewlekłego zmęczenia i zespołów bólowych.

Depresja

Przyczyny stwardnienia rozsianego nie są znane i nie określono jeszcze leczenia przyczynowego, a zatem choroba jest leczona objawowo. W związku z tym, że mechanizmy powstawania stwardnienia rozsianego nie są do końca wyjaśnione, nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie są przyczyny depresji współwystępującej z tą chorobą.

Na podstawie wcześniejszych badań nad depresją współwystępującą z innymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami, udało się ustalić, że obciążenie spowodowane złym stanem zdrowia jest poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji. Dzięki badaniom zespołu dr Nancy Sicotte i Stefana Golda z UCLA, wiemy już trochę więcej o depresji towarzyszącej stwardnieniu rozsianemu.

Skutek atrofii

Dzięki zastosowaniu obrazowania, za pomocą rezonansu magnetycznego wysokiej rozdzielczości, udało się zidentyfikować obszary mózgu, których atrofia jest powiązana z depresją w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Są to trzy regiony struktury zwanej hipokampem, które u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane okazały się mniejsze niż u osób zdrowych. Badacze odkryli także zależność między atrofią tej struktury mózgowej, a nadaktywnością osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, która jest elementem systemu reakcji na stres. Rozregulowanie tego systemu może mieć wpływ na atrofię hipokampa i rozwój depresji u pacjentów.

Po raz kolejny badania nad depresją wskazują na związek nadaktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i nadmiernego wydzielania kortyzolu (hormonu przewlekłego stresu) z atrofią hipokampa i rozwojem depresji.

