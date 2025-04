Co to jest awiofobia?



Awiofobia to strach przed lataniem samolotem.

Gdy osoba bojąca się podróżować samolotem wsiada do ogromnej maszyny, pocą jej się ręce, ma przyspieszone bicie serca i napady paniki. Ponadto nie myśli racjonalnie, np. słysząc dziwny warkot silnika, przewiduje, że zaraz wybuchnie lub gdy odczuwa zwykłe turbulencje, wydaje jej się, że samolot spada i za moment się rozbije.

Co jest przyczyną awiofobii?



Przyczyną awiofobii jest niewątpliwie nieświadomość związana z procedurami lotniczymi, mechanizmami samolotu czy organizacją przewozu lotniczego.

Wielu ludzi dopada paniczny strach, gdy słyszą o katastrofach lotniczych. Wiadomo – wypadki samolotów mogą się zdarzyć tak samo jak wypadki samochodów czy statków, w końcu przecież to tylko maszyny. Tutaj jednak istotną rolę odgrywa częstotliwość wypadków – samolotowych jest zdecydowanie najmniej.

Są ludzie, którzy nie lubią być zdani na kogoś innego i nie mieć kontroli nad wydarzeniami. W tym wypadku wszystko zależy od pilotów, którzy są jednak świetnie wyszkoleni i mają spore doświadczenie. Poza tym zazwyczaj jest ich dwóch.

Strach może wywoływać także świadomość wznoszenia się w górę, lęk przed ogromną przestrzenią powietrzną lub lęk wysokości.

Jak pokonać strach przed lataniem?



Na rynku pojawia się coraz więcej ofert terapii, które mają zagwarantować wyeliminowanie lęku przed lataniem. Z jednej strony to dobre rozwiązanie. Fachowcy opowiadają o tym, jak działa i jak jest skonstruowany samolot. Przedstawiają liczne procedury i certyfikaty dopuszczające maszynę do lotu.

Ponadto terapie takie przeprowadzają ludzie mający doświadczenie w lataniu i posiadający wiedzę na ten temat. Dzięki ich doświadczeniu łatwiej będzie nam uwierzyć, że samolot to najbezpieczniejszy środek transportu.

Innego rodzaju terapią jest terapia u psychologa. Odnajdzie on źródło naszego lęku i na podstawie tego dobierze metodę, która usunie w kąt strach przed lataniem.

Wyżej wymienione sposoby pozbawią nas niemałej sumy pieniężnej. Może zamiast wydawać pieniądze, warto zastosować się do technik kierujących nasze myśli podczas lotu w inną stronę niż katastrofa?

Skuteczne może okazać się zwykłe rozwiązywanie krzyżówki czy sudoku, oglądanie filmu lub rozmowa z osobą siedzącą obok. Warto też się zrelaksować – wziąć głęboki wdech, następnie wypuścić powietrze, posłuchać muzyki.

