Współczesna mama to świadoma kobieta! Stereotyp Matki Polki, której jedynym zadaniem było wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem odchodzi w zapomnienie. Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Procter&Glamble, w piętnastu krajach świata m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Holandii, pokazują, że współczesne kobiety zdają sobie sprawę, że obok wychowywania dziecka, ważna jest dla nich intymność i związek z partnerem. Cenią sobie własny komfort i wygodę, a co za tym idzie, rozwój osobisty i zawodowy. W wychowaniu dziecka matkom najbardziej zależy na przekazaniu właściwych wzorców zachowań.

Spełnienie zawodowe drogą do sukcesu

Współczesna matka na szczęście wie, że buduje swoją siłę także poza domem, w swoich pasjach, przyjaźniach i samorozwoju – mówi Małgorzata Ohme, psycholog rozwojowy, psychoterapeutka dziecięca i rodzinna. Ponad 60% matek deklaruje, że kariera poza domem jest dla nich równie ważna, co wychowanie dziecka. Kobiety te chcą być dumne ze swojej roli i zadowolone z siebie, dlatego świadomie decydują się na podjęcie pracy i łączenie obowiązków domowych z zawodowymi. Swoje życie nie uzależniają jedynie od pracy, bo aż 90% z nich utrzymuje, że istotną kwestią w życiu jest znalezienie przestrzeni dla samej siebie. Ten czas jest dla nich ogromnie ważny, ponieważ pomaga w dbaniu o siebie, rozwoju osobistym, realizacji pasji oraz podtrzymaniu dobrych kontaktów ze społeczeństwem, a to sprawia – co potwierdzają ankietowane – że spełniona kobieta to także lepsza matka, żona i kochanka.

Najważniejsze jest przekazanie odpowiednich wartości

W Polsce ponad 70% skupia się przede wszystkim na otoczeniu dziecka miłością i opieką. To o 5% więcej niż ogólnie na świecie, choć nadal te wartości pozostają najważniejsze, zostawiając za sobą daleko w tyle takie potrzeby jak: wspieranie dziecka finansowo, egzekwowanie dobrego zachowania czy bycie zawsze do dyspozycji. Nowoczesne matki chcą nie tylko wpajać odpowiednie wartości, ale także budzić w swoich dzieciach ciekawość i zainteresowanie światem.

Dobre zorganizowanie to podstawa

Ponad połowa kobiet uznaje macierzyństwo XXI-wieku za bardziej skomplikowane niż kiedyś. To jednak nie powoduje, że staje się ono ciężarem. Wręcz przeciwnie. Świadome siebie matki są w stanie tak zorganizować czas, że w ciągu dnia wygospodarują jeszcze chwilę dla siebie. Ponad 60% kobiet przyznaje, że doskonale radzi sobie z łączeniem takich czynności jak: opieka nad dzieckiem, prowadzenie budżetu osobistego/domowego, praca zawodowa, utrzymanie domu oraz utrzymanie relacji z rodziną i znajomymi.

Pomoc osób trzecich

Pewne siebie matki, zdają sobie sprawę, że czasami ciężko pogodzić macierzyństwo z życiem osobistym, dlatego coraz częściej sięgają po pomoc innych i nie wstydzą się tego. Blisko 70% kobiet przyznaje, że zwraca się po pomoc do swoich partnerów, włączając ich tym samym w sprawy domowe.

Kampania „Dziękuję Ci Mamo”

